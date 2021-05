FORSVARSMINISTER: Benny Gantz i Israel, her da han var presidentkandidat under valgkampen mot statsminister Benjamin Netanyahu i 2019. Foto: Harald Henden

Israels forsvarsminister: «Gaza vil brenne»

I en videouttalelse torsdag kveld kommer den israelske forsvarsministeren Benny Gantz med en dyster advarsel til innbyggerne på Gazastripen.

– Gaza-beboere: Forrige gang vi møttes på id, var jeg sjef under operasjon «protective edge». Siden da har Gaza forsøkt å rehabilitere seg. I dag er jeg forsvarsminister, og dersom Hamas ikke slutter å utøve vold, vil angrepet i 2021 bli verre og mer smertefullt enn det i 2014.

Slik startet utenriksministeren talen til innbyggerne på Gazastripen – på dagen der muslimer startet feiringen av høytiden id.

Videoen er publisert på en YouTube-kanal som skal tilhøre Det israelske forsvarsdepartementet. Også NRK og magasinet Foreign Policy har omtalt talen.

Minst 2100 palestinere ble drept i 2014. FN har identifisert 1500 av de døde som sivile, over 500 av dem som barn. I tillegg ble rundt 11.000, hovedsakelige sivile, personer ble skadet, ifølge Human Rights Watch. Samtidig ble fem israelere drept og 36 skadet.

LUFTANGREP: En eksplosjon etter et israelsk luftangrep lyser opp den mørke himmelen over byen Beit Lahiya, nord på Gazastripen. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Gantz sier videre at det er lederne av Hamas «som bærer ansvaret» for at innbyggerne på Gazastripen «er i skjul, i stedet for å forberede seg til høytiden».

– Dessverre opererer de fra sivile områder, og derfor vil skadene være store og voldsomme, sier han og hevder at Hamas ofrer innbyggerne «for sine personlige interesser».

– Dersom Israels innbyggere må sove i tilfluktsrom, vil Gaza brenne. Det finnes ingen annen løsning, advarer Gantz.

Han hevder også at det er en løgn fra Hamas at rakettangrepene mot Israel ble startet med bakgrunn i uroen ved al-Aqsa-moskeen.

– Det er løgn. De handler ut fra politisk motivasjon og maktkamper. Israel beskytter religionsfriheten. I dagene før starten på denne konflikten, gikk daglig titusener av tilbedere til Tempelhøyden, sier han.

DREPT: Palestinsk ambulansepersonell henter ut en død person funnet i ruinene av et familiehus i byen Beit Lahiya, nord på Gazastripen, etter israelske flyangrep. Foto: QUSAY DAWUD / AFP

– Ingen feiring i Gaza i dag

– Ingen land i verden ville tillatt at deres befolkning ble beskutt, absolutt ikke Israel, absolutt ikke jeg, sier Gantz.

Israel hevder at de de siste dagene har drept flere høytstående Hamas-ledere. Hamas har bekreftet at dette stemmer.

– Noen av dem er ikke lenger levende, og de er ikke de siste som skal forlate oss, sier utenriksministeren.

EVAKUERT: Palestinske familier på gaten forlater hjemmene sine i Gaza by torsdag etter israelske angrep. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

– Ledende medlemmer av Hamas er i kryssilden og løper for sine liv. Kommandosentralene deres faller fra hverandre, bygninger faller, sier han mens videoen viser et bilde av den ene boligblokken i Gaza by som kollapset onsdag.

Til slutt i talen kommer Gantz med den dystre advarselen:

– Innbyggere av Gaza: Dere kunne ha feiret i dag, men takket være Hamas og andre terrororganisasjoner blir det ingen feiring i Gaza i dag.