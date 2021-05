Millioner av jenter uten fremtid Malala Yousafzai (23) advarer mot konsekvensene av coronapandemien for unge. I et intervju med VG forteller hun hvordan millioner av jenter blir fratatt sin fremtid. Kari Aarstad Aase Av Publisert 15. mai, kl. 15:16 Joe Giddens / PA Wire Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Coronapandemien gjør at mellom 10 og 20 millioner barn aldri vil fortsette utdanningen sin, de fleste av dem jenter.

– COVID-19 truer jenters fremtid, og setter tiår med fremgang i utdanning tilbake. Det igjen får store konsekvenser for samfunnene vi lever i, sier Malala.

Malala til VG: Millioner av jenter uten fremtid

Publisert: Nå nettopp

Foto: ZOOM DOSSO / AFP

– Mener du at jenters rett til utdanning burde vært bedre prioritert under pandemien?

– Selvsagt! Jeg vil ha en verden der alle jenter kan velge sin egen fremtid.

Malala Yousafzai forklarer at når land opplever økonomiske kriser eller alvorlige helsetrusler, viser det seg ofte at myndighetene kutter i utdanningsstøtten. Hun viser til forskning gjort i Sierra Leone, Guinea og Liberia, som alle var veldig hardt rammet av ebolakrisen.

Foto: STRINGER/PAKISTAN / X01312

– Da så vi at myndighetene reduserte skolestøtten og brukte pengene på helsebudsjettet i stedet. Særlig jenter ble hardt rammet. For meg er dette ulogisk og virker mot sin hensikt, siden utdanning er den beste beskyttelsen mot fremtidige kriser, sier Malala.

Pakistanske Malala Yousafzai ble i 2014 den yngste mottager av Nobels fredspris da hun som 17-åring vant prisen sammen med Kailash Satyarthi fra India. Malala mottok prisen for å ha risikert sitt eget liv, mens hun kjempet for retten til utdanning:

Hun var bare 15 år gammel da hun ble skutt i hodet av Taliban-medlemmer i hjembyen Swat. Hennes forbrytelse i dere øyne var at hun insisterte på at jenter har rett til utdanning.

Foto: ZOOM DOSSO / AFP

– Coronapandemien er en utdanningskrise uten historisk sidestykke, bekrefter leder Birgitte Lange i Redd Barna.

På et tidspunkt i fjor var 1,6 milliarder barn påvirket av lockdown i skolene. Fortsatt er ca. 200 millioner barn rammet av coronastengte skoler. Og jo lenger skolen er stengt, jo mindre sannsynlig er det for mange av dem at de vender tilbake.

– Da skolene stengte og undervisningen ble digital, var det mange jenter som ikke fikk tilgang på nødvendig utstyr, påpeker Malala.

Jenter har mindre tilgang til telefon og internett, enn gutter. I familier som i tillegg ble rammet økonomisk av pandemien, tok jenter over mer av husarbeidet.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

– Mange blir også giftet bort for å gi familien bedre økonomi, forklarer Malala.

Dette er jenter som er ivrige etter å lære, etter å lede. Vi må sørge for at de ikke fratas muligheten til det, understreker hun.

Cirka en million unge jenter er blitt gravide som en konsekvens av stengte skoler og coronapandemien, anslår Redd Barna. De ser også en dramatisk økning i antall barneekteskap. For første gang på 30 år går det tallet oppover igjen. Og barneekteskap betyr slutten på skolegang for unge jenter. Komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel er den viktigste dødsårsaken blant jenter i alderen 15 til 19 år.

Foto: Trond Solberg

– Hva tror du blir konsekvensene av at så mange jenter må slutte på skolen?

– I krise er jenter de første som tas ut av skoen, og de siste som kommer tilbake, til tross for at jenters utdanning er veldig viktig for å bygge gode samfunn, sier Malala.

Hun påpeker at utdanning av jenter kan forhindre krig, forbedre offentlig helse og bidrar til å redusere konsekvensene av klimaendringer.

– Kostnadene av et ulikt og mangelfullt utdanningssystem, koster oss ufattelige summer i tapt inntjening, understreker hun.

Redd Barna anslår at det vil koste 50 milliarder dollar å få alle som gikk på skolen før pandemien, tilbake.

– Statsminister Erna Solberg har et stort engasjement for jenters utdanning, og utviklingsministeren har vært tydelig på at utdanning må være en prioritet under pandemien. Likevel så vi at norsk bistand til utdanning ble redusert i fjor. Noe av det viktigste Norge kan gjøre nå er å selv investere i global utdanning, og ikke minst å oppfordre andre givere til det samme, sier Birgitte Lange i Redd Barna.