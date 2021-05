KATASTROFE: Hele verden følger med nå som India står midt i en smittebølge uten like. Presset øker på myndighetene om å innføre full nasjonal nedstenging. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Indias coronahåndtering får stryk: − Utilgivelig

Kveling av kritikk, selvtilfredshet og manglende transparens. Tidsskriftet The Lancet er ikke nådig i sin dom over den indiske regjeringens coronahåndtering.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

Det var CNN som først meldte om den krasse lederen i det anerkjente tidsskriftet.

I den anklages statsminister Narendra Modis regjering for å ha ignorert varsler om en andre bølge, sendt signaler om at epidemien var overvunnet og for manglende offentliggjøring av informasjon.

Lancet-lederen beskriver statsministerens handlinger under coronakrisen som «utilgivelige».

India står midt i en katastrofal smittesituasjon som stadig forverres i deler av landet. To dager på rad har over 4000 mennesker mistet livet som følge av coronasmitte i India.

PLASSMANGEL: En covid-syk kvinne ligger på en stol under et improvisert syketelt i Ghaziabad i India. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Lørdag ble det meldt om 403.405 nye smittetilfeller i landet. Ifølge VGs oversikt har totalt 22 296 081 mennesker blitt smittet av viruset siden pandemiens begynnelse.

I tillegg mener eksperter at det sannsynligvis er store mørketall, og at tallet på smittede og døde kan være fra fem til ti ganger så stort, ifølge NTB.

Se hvordan den registrerte smitten i India skjøt fart fra begynnelsen av mars og utover:

I The Lancet-lederen vises det til en estimat om at India kan ha nådd en million coronarelaterte dødsfall innen august, og skriver:

– Hvis det blir utfallet, vil Modis regjering være ansvarlig for å ha ledet landet inn en selvforskyldt nasjonal katastrofe.

The Lancet viser til at indiske myndigheter for tidlig ga befolkningen inntrykk av at de hadde overvunnet viruset. Dette mener de førte til selvtilfredshet og manglende tiltak. De hevder også at dette har bremset landets vaksinasjonsprogram.

Ifølge VGs oversikt er 2,3 prosent av Indias befolkning fullvaksinert.

les også India setter ny dødsrekord – over 4000 på ett døgn

Myndighetene har blitt kritisert for å ha tillatt at politiske samlinger og religiøse festivaler med millioner av deltagere fikk finne sted. I møte med muterte virus kan disse ha bidratt til katastrofen som nå pågår.

I tillegg hevdes det i Lancet-lederen at regjeringen har forsøkt å forhindre coronarelatert kritisk debatt.

– Modis forsøk på å kvele kritikk og åpen diskusjon under krisen er utilgivelig, står det i lederen.

De oppfordrer videre til å få fortgang i vaksineringen, sikre jevn og rettferdig distribusjon av vaksiner og til å dele korrekt informasjon med offentligheten.

OKSYGENMANGEL: Folk står i kø for å fylle oksygentanker i Allahabad i Uttar Pradesh. Foto: SANJAY KANOJIA / AFP

Siden første smittebølge har India hatt lokale og regionale tiltak. Presset øker imidlertid på myndighetene og statsminister Modi om å innføre full nasjonal nedstenging, ifølge Reuters.

Bilder fra en grufull virkelighet i India har gått verden rundt de siste ukene. Bildene viser alvorlig syke må vente utenfor sykehusene fordi det ikke er nok senger til alle, og folk som står i lange køer for å fylle opp oksygentankene til sine covidrammede familiemedlemmer.

Også bilder av massekremering har sendt skrekkbølger langt utover Indias landegrenser.