TOK OVER: Feministikon Ruth Bader Ginsburg (t.v.) døde i 2020. Hun ble erstattet av mer konservative Amy Coney Barrett i amerikansk høyesterett. Foto: REUTERS / AP / NTB

Duket for abort-thriller i USAs høyesterett

En nesten 50 år gammel dom som legaliserte abort i USA ligger i potten når USAs høyesterett denne høsten behandler Mississippis abortlov.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

Mandag kunngjorde USAs høyesterett at de skal vurdere Mississippis abortlov. Den forbyr de fleste aborter etter uke 15.

– Flere delstater har de siste årene jobbet med å få frem slike testsaker til amerikansk høyesterett. Spesielt i sørstatene har flere vedtatt lover som enten er på kant med eller i direkte strid med «Roe mot Wade»-dommen, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap og USA-ekspert Sofie Høgestøl.

«Roe mot Wade» er en høyesterettsdom fra 1973, som slo fast at abort er en følge av retten til privatliv. Denne retten sikres av det 14. grunnlovstillegget.

– Dermed får de testet om den nye konservative sammensetningen av høyesterett vil se annerledes på dette enn dommen fra 1970-tallet, sier Høgestøl og legger til:

– Bare ved å ta inn denne saken gir de et tydelig signal.

Konservativ høyesterett

En av Donald Trumps store seire som amerikansk president var utnevnelsen av tre høyesterettsdommere, som alle regnes som konservative. Da feministikonet Ruth Bader Ginsburg døde helt mot slutten av perioden, fikk han på kort tid innsatt Amy Coney Barrett.

– Privat har hun signalisert at hun er mot abort, men hun har vært tydelig på at hun skal la loven styre i embetet. Da er spørsmålet hvordan hun tolker loven, sier Høgestøl.

Høyesterett består nå av tre dommere som regnes som liberale, og seks som regnes som konservative.

– De kunne sagt nei til saken, og det ville nok skjedd før Ruth Bader Ginsburg døde. Da ville loven i Mississippi vært ulovlig under grunnloven og ville i praksis blitt opphevet.

TRUMPS SISTE SEIER: Utnevnelsen av Barrett var en av Donald Trumps siste politiske triumfer som president. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS / NTB

«Roe mot Wade»

Nå er spørsmålet hva som skjer med «Roe mot Wade»-dommen, som i nesten 50 år har vært en garantist for amerikanske kvinners rett til abort.

– Det mest sannsynlige utfallet er at høyesterett ikke tar bort den føderale retten til abort, men at de lar delstatene få innføre innskrenkinger i den, sier statsviter og USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Det vil si regler og prosedyrer som gjør det vanskeligere for kvinner å ta abort. Jeg er temmelig trygg på at de ikke kommer til å ta abortretten helt vekk.

Det samme tror Sofie Høgestøl:

– De kan sakte, men sikkert uthule «Roe mot Wade». For eksempel at grunnloven fortsatt sikrer en rett til selvbestemt abort, men bare frem til uke 15. Med mange slike testsaker kan man begrense adgangen til abort, i de delstatene som ønsker det.

MEKTIGE OG KONSERVATIVE: USAs høyesterett har nå et stort flertall av dommere som regnes som konservative. Bak fra venstre: Brett Kavanaugh, Elena Kagan, Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett. Foran fra venstre: Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts, Stephen Breyer og Sonia Sotomayor. Foto: POOL / REUTERS / NTB

Valgkamp

– Denne saken kommer opp i oktober. Sånn vi kjenner amerikansk høyesterett vil de nok bruke noen måneder på den. Ofte slipper de store, kontroversielle saker før de går ut i sommerferie. Et scenario er at den slippes rett før valget, sier Sofie Høgestøl.

Høsten 2022 er det valg i en rekke delstater og for mange av medlemmene i Kongressen.

– Én ting er det rettslige spørsmålet, noe annet er hvis den går rett inn i den amerikanske valgkampen neste år. For republikanerne er det en milepæl bare å få denne saken opp for høyesterett. Ikke minst for Donald Trump personlig, som lovet de kristenkonservative velgerne gode, konservative høyesterettsdommer for eksempel innenfor abort, sier Høgestøl.

USA-EKSPERTER: Sofie Høgestøl (t.v.) og Hilmar Mjelde. Foto: Frode Hansen, VG / Norce

Hilmar Mjelde påpeker at dommen fra 1973 allerede er kontroversiell:

– Problemet rent juridisk er at retten til privatliv og retten til abort aldri har vært skrevet inn i grunnloven. Høyesterett tolket bare grunnloven slik i «Roe mot Wade». Så den har alltid vært kontroversiell, også i de juridiske fagmiljøene og ikke bare på amerikansk høyreside.

Han tror ikke høyesteretts avgjørelse forandrer neste års valgkamp:

– Skitten valgkamp med hysterisk skremmeretorikk og katastrofe-tenkning er uansett det vanlige i USA.