VAKSINE-DJ: Reykavik vaksinerer sine innbyggere akkopangnert av en DJ mens de venter på sprøyta. Foto: Kristinn Magnússon

Island gjør vaksinering til en fest - og blir snart karantene-fritt

REYKJAVIK (VG) Onsdag morgen hadde Island null nye Covid-19 smittede siste døgn. Senere denne uken ligger det an til at reisende fra Island til Norge kan droppe karantene.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Sagaøya ligger lavest i hele EØS-området, viser statistikken fra det europeiske folkehelseinstituttet.

Med færre enn 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ligger det an til at Island går fra «rødt» til «gult» på det store reisekartet før pinse.

I så fall kan påbudet om å gå i reisekarantene, opphøre for de som kommer til Norge fra Island.

I Utenriksdepartementet i Oslo har de også merket seg at Island har lave smittetall. Men kommunikasjonssjef Trude Måseide kan ikke forskuttere noen endring:

– Vi venter på en vurdering fra Folkehelseinstituttet torsdag. Når den er klar, vil UDs reiseråd bli oppdatert, noe vi gjør annen hver uke, sier Måseide til VG.

Vaksine-fest

Islendingene har bestemt seg for å gjøre vaksinering til en fest. Når den store idrettshallen Laugardalshöllin i Reykjavik åpner dørene, kan de ny-vaksinerte nyte musikk fra DJ, eller fra artister som holder konsert mellom sprøytestikkene:

– Vi forsøker å gjøre vaksineringen til en positiv og hyggelig ting, sier Agnar Sverrison til VG. Han jobber for hovedstadsregionens helsevesen og er ansvarlig for masse-vaksineringen.

– Vi har satt opptil 13.000 vaksiner på en dag, og det er ikke så verst i et lite land, sier han.

Lånte fra Norge

Men Island har mangel på vaksiner, og har blant annet fått låne AstraZeneca vaksiner fra Norge. Sverrison sier at vaksine-hallen har vært åpen tre dager i uken, men hadde håpet å vaksinere syv dager i uken dersom leveransen blir bedre.

Islands president Guðni Th. Jóhannesson er født i 1968, og i Reykjavik har vaksineringen skjedd etter fødselsår.

6.mai møtte presidenten opp med sitt alderskull i den store Laugardalshöllin og fikk sin første vaksinedose. Han kom i en T-skjorte fra da Island deltok i fotball-VM i 2018.

– Da vi vaksinerte de over 80 år for noen uker siden, hadde vi et fullt symfoniorkester inne i hallen. Da vi innkalte de som er født i 1960, ble de underholdt av en DJ som spilte deres generasjons popmusikk. Alle må jo vente i 15 minutter før de kan gå videre, så da var det jo fint å by på underholdning, sier Sverrison.