SAY YEEHAW: Turister på Times Square poserer sammen med «Naked Cowgirl». Noen har på munnbind, andre ikke. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Rekordlave smittetall i New York: Mange fortsetter med munnbind

MANHATTAN (VG) Fullvaksinerte i New York kan nå leve tilnærmet normalt, men flere velger likevel å beholde munnbindet på og tror det har kommet for å bli.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– Jeg gjør det av hensyn til de eldre som ofte kommer hit, i tilfelle jeg har plukket opp en mutasjon av viruset, sier fullvaksinerte Paula Hamilton mens hun vandrer rundt på bondens marked ved Union Square Park på Manhattan, med gult munnbind.

Ikke så langt fra der Hamilton denne lørdagen titter på ferske grønnsaker, var det for over ett år siden plassert ut store hvite frysecontainere som ble brukt til å oppbevare coronalik da fryselagrene til sykehusene var fulle.

På dette tidspunktet døde det flere hundre av corona hver eneste dag i New York.

KJAPP ENDRING: Det har de siste dagene, etter det VG har observert, blitt flere uten munnbind i New York. Foto: Camilla S. Bergland / VG

– Vi har blitt vant til å bruke munnbind, og vi vil nok fortsette å beskytte andre, sier Hamilton og legger til:

– Det tok oss en måned før vi lærte oss å bruke munnbind. Det vil ta litt tid før vi vender oss av med det, men det endrer seg fort nå, sier hun og påpeker at hun ikke er like streng som hun var da pandemien sto på som verst.

Det er snart en måned siden CDC – amerikanernes svar på FHI – oppdaterte sine råd for fullvaksinerte, som nå nærmest kan leve som før.

Det er nå ingen begrensning på hvor mange som kan samles både inne og ute så lenge man er fullvaksinert. Det er heller ingen anbefalinger om avstand eller behov for bruk av munnbind – med mindre det er påbud om munnbindbruk på offentlige plasser eller i private butikker.

Fullvaksinerte amerikanere trenger nå heller ikke å gå i karantene ved hjemkomst etter utenlandsreiser.

– Tror du munnbindet har kommet for å bli?

– For enkelte har det nok det. Det har hjulpet med å forebygge forkjølelse, og jeg tror også at det har blitt lettere for dem som sliter med astma og allergi, sier Hamilton.

TILVENNING: Paula Hamilton bærer fortsatt munnbind, men er ikke lenger like streng. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Lave smittetall

41,8 prosent er nå fullvaksinerte i USA – til sammenligning er tallet 8,4 i nabolandet Canada og 24,5 i Norge.

I enkelte delstater, slik som New York, begynner tallet å nærme seg 50 prosent.

Søndag i forrige uke kunne også New York-guvernøren Andrew Cuomo annonsere at verdensmetropolen har rekordlave smittetall.

Delstaten, med sine over 19 millioner innbyggere, hadde 459 rapporterte smittetilfeller tirsdag 8. juni. Samme dag var antallet 188 i Norge med våre fem millioner innbyggere.

les også USA har lavere smittetrykk enn Norge – fullvaksinerte må likevel på karantenehotell

Selv om New York har sett en kraftig nedgang i smittetall, beholder foreløpig venninnene Sarah Palap og Chiquita Ciadhe munnbindet på. De er begge fullvaksinert og tror munnbindene har kommet for å bli.

– Ja, jeg tror folk kommer til å fortsette å bruke det, spesielt hvis de føler seg syke, sier Palap.

– Jeg er fortsatt skeptisk til å gå uten. Vi har vært vant til dette i over ett år nå, og jeg tror nok jeg vil fortsette med det helt til slutten, sier Ciadhe.

BEHOLDER DET PÅ: Sarah Palap og Chiquita Ciadhe. Ciadhe forteller at hun ikke er komfortabel med å kaste munnbindet. Foto: Camilla S. Bergland

«Respekt for andre»

Taiko Hunter og Kimberly Walker har heller ikke kastet munnbindet, men innrømmer at det er like før.

– Man må vende seg til å gå tilbake til normalen igjen, sier Hunter.

– Når CDC går foran er det litt lettere å ta det av, sier Walker.

KASTER DET SNART: Kimberly Walker og Taiko Hunter mener det bare er kort tid før de kaster munnbindene sine. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Republikaner-stempel»

Med sommertemperaturer på rundt 30 grader i storbyen, har VG de siste ukene observert at flere og flere likevel har valgt å kvitte seg med munnbindet. To av dem er venninnene Elle Cunningham og Jen Diehl.

– Jeg tror folk fortsetter å bruke munnbind fordi folk har respekt for andre, sier fullvaksinerte og munnbindløse, Diehl.

Cunningham tror også det kan ha noe med politikk å gjøre:

«MASKELØS»: Venninnene Elle Cunningham og Jen Diehl er fullvaksinert, og ser ikke noen grunn til å beholde munnbindet på. Foto: Camilla S. Bergland / VG

– Mange er redde for å være blant de første som kaster munnbindene. Frasen «jeg er vaksinert, jeg er ikke en republikaner» har blitt en greie nå. Jeg har sett T-skjorter hvor det står det.

Da coronaviruset slo inn som en bølge over USA i april i fjor var landet syv måneder unna presidentvalget i 2020.

USA, som eksperter mener aldri før har vært så politisk splittet, ble også delt i sitt syn på pandemien. Områder som skilte – og fortsatt skiller – mange demokrater og republikanere er spørsmål som dette:

Hvor viktig er det/har det vært med munnbind?

Hvor viktig er det/ har det vært med avstand til andre?

Er det viktig å ta vaksinen?

ÅPNING: New York har gradvis åpnet opp igjen etter at delstaten fikk fortgang i vaksinasjonen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Disse spørsmålene kom tydelig til uttrykk under valgkampen mellom daværende presidentkandidat Joe Biden, og daværende president Donald Trump.

Biden, alltid ikledd munnbind, begrenset valgkampanjen sin til små folkemøter eller utendørs bil-arrangementer. Trump derimot, avholdt store valg-rallys med flere tusen fremmøtte mens smittetallene enkelte steder i USA var på sitt høyeste.

Valgkampen handlet også i stor grad om pandemien og den sittende presidentens håndteringen av den. En pandemi som så langt har kostet nær 600.000 amerikanere livet.

(Til sammenligning mistet 418.500 amerikanere livet under andre verdenskrig).

IKKE FULLVAKSINERT: Voocheck forteller at han kun bruker tørkle over nese og munn når han er på områder hvor det er en del mennesker. Han venter fortsatt på dose nummer to av vaksinen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Bruken av munnbind, som forskning har vist reduserer spredningen av smitte, ble i stor grad politisk.

I Representantenes hus ble det til slutt innført bot hvis man ikke beholdt munnbindet på og debatten har lenge vært høylytt.

For enkelte amerikanske familier med ulikt politisk ståsted har munnbind-debatten også vært opprivende og sår.

– Så folk er redde for å bli assosiert som republikanere ved å ikke bruke munnbindet?

– Ja, sier Cunningham og venninnen i kor.

Se VG-fotograf Thomas Nilssons bilder av gjenåpningen av New York:

forrige











fullskjerm neste

«Vet ikke hvem som er vaksinert»

I delstaten New York stemte over 60 prosent på Biden ved valget i 2020. Og helt siden corona-dødstallene var på flere hundre hver dag, har stort sett newyorkere brukt munnbind – ikke bare inne på butikken – men også ute på gaten.

– Munnbindbruk burde ikke ha noe med politikk å gjøre. Dette handler om helse og sikkerhet, sier fullvaksinerte Rhonda Bolden (64).

VG har snakket med flere fullvaksinerte newyorkere med munnbind som ikke oppgir politikk som grunnen til at de beholder det på.

Rhonda Bolden har munnbindet sitt på haken. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Bolden har valgt en alternativ løsning – som mange i New York også ser ut til å gå for i disse dager: munnbind på haken.

Hun er likevel tydelig på at hun vil fortsette å bruke det.

– Jeg vet ikke hvem som er vaksinerte, så det er tryggest å beholde det på. I tillegg er det fortsatt påbudt å bruke det på bussen.