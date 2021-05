PÅ VEI HJEM: USA trekker sine tropper ut etter 20 år med krig i Afghanistan. Dette arkivbildet er fra 2014. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Afghanistan-exit fremskyndes

NATOs tilbaketrekking fra Afghanistan er allerede i gang, bekrefter det norske Forsvaret. Amerikanske tropper ligger an til å være ute av landet lenge før fristen den 11. september.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er en stor logistikkoperasjon når NATO skal ut fra Afghanistan. Den operasjonen startet 1. mai og vi er godt i gang med prosessen, forklarer generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det er viktig at vi gjennomfører en ryddig uttrekking. Styrkebeskyttelse er en krevende oppgave, der norske styrker har en viktig rolle, utdyper han.

I april ble det bekreftet at USA trekker sine tropper ut av Afghanistan. Den opprinnelige avtalen som tidligere president Donald Trump var at USA skulle trekkes ut innen 1. mai, men da Joe Biden overtok gjorde han det raskt klart at en så omfattende operasjon måtte utsettes.

I KABUL: Soldater fra Marinejegerkommandoen (MJK) ved basen på flyplassen i Kabul i 2017. Det er nå Forsvarets spesialkommando (FSK) som har overtatt oppdraget med mentorering av afghansk antiterrorpoliti. Foto: Helge Mikalsen

Biden satte i stedet den symboltunge datoen 11. september for uttrekkingen, nøyaktig 20 år etter terrorangrepet som foranlediget den amerikanske invasjonen.

Nå skriver New York Times at uttrekkingen fremskyndes. Amerikanske tropper tar sikte på å være ute innen midten av juli, omtrent to måneder tidligere enn antatt, skriver avisen.

Det norske styrkebidraget trekkes ut samtidig som USA og resten av NATO, men i et intervju med VG forklarte forsvarssjef Eirik Kristoffersen at norske styrker vil bli blant de siste som forlater Afghanistan.

SJEF: Generalløytnant Yngve Odlo er leder for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Foto: Helge Mikalsen

Hundre norske

– Vi følger NATOs tidsplan, der tidsvinduet strekker fra mai til september. Av operative årsaker kan vi ikke spesifisere noen konkret dato i forkant, og vi er forberedt på at det kan komme endringer, sier FOH-sjefen.

Norge har til sammen rundt hundre soldater i Afghanistan, fordelt på to oppdrag: Spesialstyrker som er mentorer for afghansk antiterrorpoliti i Kabul, og personell fra Forsvarets sanitet som driver NATO-sykehuset ved flyplassen i den afghanske hovedstaden.

– Det står ved lag at norske styrker vil bli blant de siste ut av landet, ettersom de to oppdragene som de norske styrkene har er viktige også under tilbaketrekkingen.

– Vi synkroniserer oppdraget vårt med tilbaketrekkingen, og i denne tidsperioden må vi både løse oppdraget og håndtere uttrekkingen. Det er omfattende, det er veldig mange containere og transportfly som skal ut.

OVERTAR: Soldater fra den afghanske hæren. Snart står de alene mot Taliban. Foto: Rahmat Gul / AP

Høyt trusselnivå

Taliban har gjort det klart at de anser den flyttede datoen som et løfte brudd fra Biden, men Odlo sier at trusselnivået ikke har økt.

– Trusselnivået i Kabul har vært høyt lenge, og det har egentlig ikke endret seg.

Samtidig er det flere og flere regioner ute i landet som nå faller under Talibans kontroll. Deres krigere rykker frem der amerikanske soldater trekkes ut, skriver New York Times.

– Vi ser at det er krevende å vinne freden. Men hvilken rolle Taliban vil få i fremtidens Afghanistan, må afghanerne selv komme frem til. De afghanske sikkerhetsstyrkenes evne til å ivareta landets sikkerhet har økt enormt, men utfordringen er stor.

Opptreningen av antiterrorpolitiet, kjent som CRU-222, vil etterlate et varig bidrag, mener Odlo.

– CRU-222 er nå en selvstendig og dyktig enhet, som viderefører oppdraget etter vi trekker oss ut.