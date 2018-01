ANGRIPER MEDIENE: USAs president er tilsynelatende så misfornøyd med amerikanske medier at han så seg nødt til å opprette en egen prisutdeling. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Trump delte ut omstridte «fake news»-priser

Publisert: 18.01.18 02:47 Oppdatert: 18.01.18 03:19

Øverst på listen troner New York Times.

Størrelsen på publikum, Russland-granskingen, fiskemating og håndtrykk var blant sakene som ble trukket frem da Donald Trump natt til torsdag norsk tid offentliggjorde sine omstridte «fake news»-priser til de «mest korrupte og forutinntatte av de store mediene ».

Men det gikk langt fra smertefritt for seg: Kort tid etter at han la ut en lenke med «vinnerne» på Twitter, krasjet nemlig hele nettsiden .

Fox News har imidlertid fått tak i det som skal være hele listen, som består av både mediehus og journalister etterfulgt av konkrete saker:

1) The New York Times’ Paul Krugman claiming markets would ‘never’ recover from Trump presidency

2) ABC News' Brian Ross’ bungled report on former national security adviser Michael Flynn

3) CNN report that the Trump campaign had early access to hacked documents from WikiLeaks

4) TIME report that Trump removed a bust of Martin Luther King, Jr. from the Oval Office

5) The Washington Post’s Dave Weigel tweeting that Trump’s December rally in Pensacola, Florida, wasn’t packed with supporters

6) CNN’s video suggesting Trump overfed fish during visit with Japanese Prime Minister Shinzo Abe

Fikk nettet til å koke:

7) CNN’s retracted report claiming Anthony Scaramucci-Russia ties

Fikk konsekvenser: Tre CNN-journalister går av etter omstridt artikkel

8) Newsweek report that Polish First Lady Agata Kornhauser-Duda did not shake Trump’s hand

9) CNN report that former FBI Director James Comey would dispute President Trump’s claim he was told he was not under investigation

10) The New York Times report that the Trump administration had hidden a climate-change report

11) In Trump’s words, "‘RUSSIA COLLUSION!’ Russian collusion is perhaps the greatest hoax perpetrated on the American people. THERE IS NO COLLUSION!”

En åpenbar utfordring er at Trump ikke har lagt frem noe som helst dokumentasjon for at de nevnte sakene er såkalte falske nyheter.

At presidenten og hans nærmeste medarbeidere selv flere ganger er tatt i løgn har heller ikke nådd «Fake News»-listen.

Flere, deriblant presidentens egne partikolleger, har vært svært kritiske til hele prisutdelingen, og NTNU-professor Jennifer Leigh Baily har omtalt stuntet som «upassende, uheldig og uprofesjonelt ».

Den republikanske Arizona-senatoren Jeff Flake angriper presidenten for hans omtale av mediene som «fiendene til folket», og kaller det «et angrep som er både uten sidestykke og uberettiget».

– Det er et testament på tilstanden til vårt demokrati at vår egen president bruker ord som Joseph Stalin brukte til å beskrive sine fiender, sier han til CNN .