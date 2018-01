NEKTER FOR ANKLAGER: Det hvite hus benekter anklagene avisen The Wall Street Journal meldte fredag. Foto: Carolyn Kaster / AP

Avis: Pornostjerne betalt for å holde Trump-møte hemmelig

NTB

Publisert: 13.01.18 03:38

USAs president Donalds Trumps advokat betalte en tidligere pornostjerne for å holde stilt om et møte med Trump, ifølge The Wall Street Journal.

Stephanie Clifford sier hun møtte Trump på et golf-arrangement i 2006, og at det førte til et seksuelt møte mellom de to, skriver avisen .

Trump giftet seg med USAs førstedame Melania Trump i 2005.

Ifølge avisen betalte Trumps advokat Michael Cohen Clifford 130.000 dollar, over en million norske kroner, i oktober 2016 for ikke å gå til pressen. Clifford skal så ha signert en taushetspliktavtale.

Det hvite hus benekter anklagene.

– Dette er gamle, resirkulerte artikler som ble publisert og kraftig benektet før valget, sier en tjenestemann i Det hvite hus.

Under valgkampen i 2016 gikk flere kvinner ut og anklaget Trump for seksuell trakassering. Selv har han omtalt alle anklagene som løgner.