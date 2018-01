BLIR ECUADORIANER: Julian Assange, her i London i fjor. Foto: Fredrik Solstad

Assange får ecuadoriansk statsborgerskap

Publisert: 11.01.18 17:20

Julian Assange blir ecuadorianer, bekrefter landets utenriksminister.

Fem år er gått siden Assange søkte politisk asyl på Ecuadors ambassade i London, etter at han ble beskyldt for voldtekt i Sverige.

Han har oppholdt seg i ambassaden siden den gang, selv om saken mot ham ble henlagt i mai fjor. Det er fordi han fortsatt frykter å bli utlevert til USA dersom han forlater stedet.

Nå har imidlertid Ecuadors utenriksminister bekreftet at Assange får statsborgerskap. Det skriver Sky News.

Assange var mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep etter et besøk i Sverige i 2010, men nektet å dra dit for å la seg avhøre.

Britisk politi har vært klare på at de vil pågripe ham dersom han skulle forlate ambassaden.

