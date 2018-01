TRUMP-KRITIKER: Nikki Haley var en av Donald Trumps sterkeste kritikere i valgkampen. Nå spekuleres det i at hun snart overtar som utenriksminister. Foto: LUCAS JACKSON

Trumps FN-topp snakker ut om rykteflom

USAs FN-ambassadør Nikky Haley slår nå kraftig tilbake mot ryktene om at hun skal ha hatt et forhold til president Donald Trump.

Ryktene om et forhold mellom presidenten og hans FN-ambassadør ble først lansert av journalisten Michael Wolff, forfatteren bak den omstridte boken «Fire and Fury» om det indre liv i Det hvite hus, melder Politico.

I talkshowet «Realtime med Bill Maher» i forrige uke slo Wolff fast at han var «helt sikker» på at Trump har et utenomekteskapelig forhold. I boken skriver han blant annet at Trump har tilbrakt mye tid sammen med Haley i presidentflyet Air Force One.

Nå slår Nikky Haley tilbake mot rykteflommen. I Politicos podcast karakteriserer hun ryktene som «motbydelige» og «svært støtende».

– Det er rett og slett usant. Jeg har vært om bord i Air Force One en eneste gang, og da var det mange andre mennesker til stede. Jeg tilbringer selvsagt mye tid på hans kontor, men jeg er aldri alene med presidenten, sier hun.

Samfunnsproblem

Haley understreker at det er et alvorlig samfunnsproblem at kvinner som fremstår sterke og tydelige i offentligheten blir utsatt for denne typen ryktespredning.

Det er ikke første gang den tidligere guvernøren i Sør-Carolina utsettes for rykter rundt sitt privatliv. Under guvernørvalgkampen i 2010 ble hun beskyldt for sidesprang. Også den gang valgte hun å gå åpent ut mot beskyldningene.

Utnevnelsen av den populære guvernøren som ny FN-ambassadør var en av flere overraskelser da Trump satte sammen sin administrasjon. I valgkampen støttet Haley først Marco Rubio, og deretter Ted Cruz i kampen for å bli Republikanernes presidentkandidat. Samtidig var hun en markant motstander av Donald Trump .

Derfor var det mange som sperret opp øynene da det ble kjent at hun hadde takket ja til jobben som USAs FN-ambassadør, en sentral posisjon i den nye Trump-administrasjonen.

Flere observatører mener det tyder på at hun har større politiske ambisjoner. Det har lenge vært spekulert i at hun posisjonerer seg for å overta som utenriksminister dersom Rex Tillerson trekker seg.

Andre har lansert henne som en fremtidig presidentkandidat.

Kommende stjerne

Haley har lenge vært ansett som en av de kommende stjernene i det republikanske partiet, og ble nevnt som en mulig visepresidentkandidat i 2012. Både partifeller og politiske motstandere i hjemstaten understreker at ingen bør undervurdere Haleys ambisjoner og politiske overlevelsesevner.

Selv benekter hun hardnakket at hun ambisjoner om Det hvite hus.

– Alle tror jeg er ambisiøs, og at jeg ønsker mer, men jeg kan ikke forestille meg å stille som presidentkandidat, har hun tidligere sagt til CNN.