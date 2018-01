JEMEN: Kampene i Aden blir betegnet som ytterst rå og hensynsløse. Foto: Hani Mohammed / AP

Separatistene tar kontroll over presidentpalasset i Aden

NTB

Publisert: 30.01.18 12:18

UTENRIKS 2018-01-30T11:18:04Z

Separatistene i Sør-Jemen har omringet presidentpalasset i havnebyen Aden. Kampene fortsetter med uforminsket styrke.

I løpet av natt til tirsdag er kampene intensivert, og begge parter bruker stridsvogner og artilleri. Ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen er 36 mennesker drept og 185 skadd i løpet av de to siste døgn. Det er ikke oppgitt hvor mange sivile det er blant ofrene.

Tirsdag formiddag meldte en militærkilde at presidentpalasset er omringet og at alle som er der inne, er å regne som gisler. Den saudistøttede presidenten Abedrabbo Mansour Hadi har for lengst søkt tilflukt i Riyadh i Saudi-Arabia .

Blusset opp

Kampene blusset opp i havnebyen søndag da tilhengere av separatistene forsøkte å ta seg inn i byen for å delta i en massemønstring. Dette igjen utløste kamper, der separatistene sendte inn styrker for å erobre regjeringsbygninger.

Kampene inne i byen blir betegnet som helt spesielt rå og hemningsløse, og det i en krig som fra før av er svært brutal. Lokalsamfunnet er lammet, og folk gjemmer seg i kjellere og bak tykke vegger mens krigen raser utenfor.

Oppblussingen av kampene i Aden legger en ytterligere dimensjon til en krig som allerede er en av verdens mest kompliserte og destruktive. Tusenvis av mennesker er drept siden 2015, og millioner lever på sultegrensen.

Forgjeves appell

Kampene er så hensynsløse at selv Saudi-Arabia, som leder en koalisjon av land som har grepet inn militært på regjeringens side, ber partene i Aden ta kontakt og vurdere hverandres krav.

Denne appellen har øyensynlig ikke hatt noen virkning. Kampene synes å fortsette med full styrke flere steder i og omkring byen.

Hadi ble tvunget til å flykte fra hovedstaden Sana for tre år siden og gjorde Aden til midlertidig hovedstad.

Han kaller separatistenes uventede framrykking i Aden for «et kupp».

Separatistene slåss for et uavhengig Sør- Jemen slik det var før 1990 med den tidligere britiske kolonien Aden som hovedstad.

36 drept og 185 skadet

I løpet av natt til tirsdag er kampene mellom separatister og regjeringsstyrker i Jemens midlertidige hovedstad Aden intensivert. Begge parter bruker stridsvogner og artilleri.

Ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen er 36 mennesker drept og 185 skadd i løpet av de to siste døgn. Det er ikke oppgitt hvor mange sivile det er blant ofrene.

Lokalsamfunnet er lammet, og folk gjemmer seg i kjellere og bak tykke vegger mens krigen raser utenfor.

Tirsdag ble i tillegg 14 soldater drept i et selvmordsangrep mot en veisperring i det sørlige Jemen.