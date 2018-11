VAR FANGE: Omir Bekali er en av få som har unnsluppet fengslene og omskoleringsleirene i Xinjiang-regionen i Kina og som våger å fortelle om det. VG traff ham i Istanbul. Foto: Ozge Sebzeci

Fanget i Kinas hemmelige leirer

UTENRIKS 2018-11-17T21:06:52Z

ISTANBUL (VG) Etter syv måneder med tortur i fengsel, ble Omir Bekali overført til en av Kinas fryktede leirer for religiøs og politisk indoktrinering.

Nilas Johnsen

Publisert: 17.11.18 22:06

Den kraftige 43-åringen gnir håndflaten mot pannen, mens tårer pipler frem i øyekroken. Han gjenforteller sine opplevelser i den kinesiske interneringsleiren han skal ha blitt holdt i.

– I timevis måtte vi gjenta «det finnes ingen gud», vi måtte takke kommunistpartiet om igjen og om igjen, og vi måtte innrømme at vår egen folkegruppe var mindreverdig.

De som gjennomførte den såkalte omskoleringen på tilfredsstillende vis fikk ros. De som ikke viste nok innlevelse ble straffet. Omir Bekali tilhørte den siste gruppen.

– Mareritt om avstraffelsene vekker meg hver natt. Både i fengsel og i leirene ble jeg torturert og nedverdiget til jeg ikke ville leve lenger, forteller han til VG.



1 av 2 BØNN: Omir Bekali nektet å forsake sin muslimske tro under fangeleiren. Her tar han en pause fra intervjuet med VG for å be dagens fjerde og nest siste bønn. Ozge Sebzeci

Hjernevasking

Det foregår en massefengsling av muslimske kinesere i den nordvestlige regionen Xinjiang , der det bor til sammen tolv millioner muslimer. Kina kaller aksjonen « transformasjon ved utdannelse », men det siste halvåret er det blitt stadig tydeligere hva som foregår i de enorme leirene:

En kulturell utrenskning av muslimske folkegrupper som uigurer og kasakher, med metoder som kan sammenlignes med den brutale «kulturrevolusjonen» under formann Mao Zedong på 1960-tallet.

En FN-kommisjon konkluderte nylig med at opp mot én million mennesker holdes i «antiterrorleirer», mens ytterligere to millioner blir holdt fanget i interneringsleirer for «politisk og kulturell indoktrinering ».

Kommisjonens leder Gay McDougall advarte mot at Kina gjør hele Xinjiang-regionen om til «noe som ligner på en stor interneringsleir under et dekke av hemmelighet – en slags rettsløs sone».

Straffet for sin tro

Omir Bekali er en av få som har sluppet ut av leirene og som våger å fortelle om det med navn og bilde. Han er født i Kina, men flyttet til nabolandet Kasakhstan i 2006, der han har statsborgerskap.

Nå har han reist videre til den tyrkiske storbyen Istanbul. Over 60.000 uigurer har søkt tilflukt i Tyrkia det siste tiåret. Han mener Kina forsøker å utslette muslimske uigurer som en egen folkegruppe.

– Fangevokterne og lærerne i leirene ville knekke vår islamske tro og vår selvstendige tankegang som uigurer. De ville bryte oss ned som mennesker, slik at vi ble lydige som roboter, sier Bekali.

UIGURER Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina. Utgjør 8,3 millioner av regionens 19 millioner innbyggere.

Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen.

Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene. Opptil én million er nå internert i omskoleringsleirer, ifølge menneskerettsgrupper. Kilde: NTB

Tortur i «tigerstol»

Detaljene Bekali forteller kan ikke verifiseres, men det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press har fått bekreftelse på selve fengslingen av Bekali fra kilder i Kasakhstan. Beskrivelsene han gir samsvarer også med andre skildringer som er blitt kjent fra fengslene og leirene i den lukkede provinsen.

Bekali drev et turistbyrå i Kasakhstan, og arrangerte transport til en konferanse i Kina i mars 2017, da han bestemte seg for å kombinere turen med et besøk til sin foreldre, som fortsatt bodde i Xinjiang. Han brukte sitt ti år gamle kinesiske ID-kort da han passerte de mange politipostene.

Morgenen etter ble han pågrepet, og etter en uke i isolasjon, ble han fraktet til et fengsel hundrevis av kilometer unna. Der ble han satt i en såkalt «tigerstol», en stol av jern der håndledd og ankler festes, slik at man ikke kan bevege seg.



1 av 2 LENKET FAST: Omir Bekali finner frem en kjetting for å vise VG hvordan han ble lenket på hender og føtter på cellen, slik at han ikke kunne stå oppreist. Ozge Sebzeci

– Kroppen hovner opp og man får store smerter. I fem døgn satt jeg slik. Hver dag fikk jeg en liten kjeks og et lite glass vann.

Da han var nedbrutt fysisk og psykisk, satt politiet i gang med avhør. De ville at han skulle tilstå å ha sendt uigurer fra Kina til Syria, for at de angivelig skulle få opplæring som terrorister.

Da han benektet anklagen, ble han hengt etter armene langs veggen. Han var festet slik at han så vidt nådde gulvet hvis han sto på tå. Når han sovnet av utmattelse, våknet han av smerter i skuldrene.

Mens han forteller om dette, henter han frem en tykk kjetting, som han fester rundt armer og bein for å vise hvordan fangene også inne på cellen ble lenket fast, slik at de ikke kunne stå oppreist.

«98.8 prosent forbedring»

Etter syv måneder i fengsel, ble Bekali sendt til en av leirene for indoktrinering. Her fikk han og andre uigurer opplæring i det offisielle språket mandarin, til tross for at mange av dem hadde høy utdannelse og kunne det fra før. De ble advart mot å reise utenlands og det ble undervist om hvor farlig religion er.

– Før hvert måltid måtte vi si « takk til president Xi Jinping, måtte han leve i fred og gi hjemlandet velstand », forteller Bekali, og viser hvordan de måtte stå i giv akt ved bordet, med armene langs siden og hodet bøyd nedover, for å få mat.

Vanligvis fikk de suppe, men hver fredag måtte de vise at de ikke brydde seg om islam ved å spise svinekjøtt. Under omskoleringen ble de nektet å vaske seg på hender og føtter, slik muslimer vanligvis gjør før bønn. Mange forsaket sin tro og fordømte sin egen kultur i håp om løslatelse, men ble bare flyttet til en annen del av leiren.

Bekali ville ikke samarbeide med opplæringen, og ble straffet ved å måtte stå ute en hel natt i kulden. Så ble han nektet mat og vann i 24 timer, og satt på isolasjon i enecelle. Under en senatshøring i USA har andre vitner også fortalt om bruk av tortur, sulting og isolasjon for å bryte ned fangene i omskoleringsleirene.

Avslørt av satellittbilder

Kina benektet lenge at slike leirer eksisterte. Under økende press er leirene blitt vedgått, men omtales som «sentre for språkundervisning og yrkesopplæring». En intern rapport fra kommunistpartiet i Xinjiang i 2017 meldte at mange av dem som ble satt i slike leirer ikke forsto formålet i begynnelsen, men at «98.8 prosent forbedret seg».

BBC brukte nylig satellittbilder til å avsløre hvordan slike leirer er bygd i stort omfang , etter at de først dukket opp i 2014.

Forskeren Adrian Zenz, fra European School of Culture and Theology, har gått gjennom kinesiske dokumenter som viser at over 100 millioner dollar er blitt brukt på å bygge slike leirer.

Nylig fikk Kina hard kritikk i FN for leirene. Da svarte landets viseutenriksminister Le Yucheng at Xinjiang tidligere har vært et arnested for ekstremisme. Han refererte til leirene som opplæringssentre, og hevdet at de har bidratt til å stabilisere regionen.

Frykt for terror

Kinesiske myndigheter har avvist at tvang og avstraffelser finner sted i leirene. Men i en propagandareportasje laget av den kinesiske TV-kanalen CCTV, kommer det klart frem at omskolering er målet:

Muslimer under «opplæring» forteller hvordan de er blitt reddet fra et «farlig og fattig liv», og en av dem vedgår han har «lært av sine grove feil», og lover å bedre seg dersom han løslates.

Kinesiske myndigheter hevder at det eneste målet er å utrydde terror, ekstremisme og separatisme. Xinjiang-regionen har vært preget av uro og økende krav om selvstendighet det siste tiåret, og terroraksjoner begått av ekstreme uigurer har fått myndighetene til å slå brutalt tilbake.

Politikøller og piggtråd

Xinjiang er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge. Uigurer er den største folkegruppen i regionen, men det har vært en stor innflytting av hankinesere fra andre deler av Kina. I 2014 ble nær 100 personer drept i sammenstøt mellom de to gruppene.

Det har resultert i voldsomme sikkerhetstiltak. Uigurene er under konstant overvåkning via kameraer med ansiktsgjenkjennelse, mobiltelefon-skannere, samt DNA-innsamling i skjul under «helsesjekker», har FN fastslått.

Nyhetsbyrået AFP har dokumentert at tusenvis av vakter utstyrt med tåregass, elektrosjokkpistoler og politikøller vokter over de såkalte opplæringssentrene, som er gjerdet inn med piggtråd og utstyrt med overvåkningskameraer.

AFP avdekket at myndighetene som har ansvaret for en leir i Hotan-distriktet, tidligere i år kjøpte inn 2.769 politikøller, 440 elektriske staver, 1.367 håndjern og 2.792 bokser pepperspray.

Innkjøpslisten er bare én av flere tusen bestillinger som lokale myndigheter i Xinjiang har gjort siden begynnelsen av 2017, og som knyttes til etableringen av og driften av leirene, melder NTB.

AFP fant over 1.500 offentlige dokumenter – alt fra anbud og budsjetter til rapporter om offentlig virksomhet – som tyder på at leirene drives mer som fengsler enn som skoler.

Ønsker «bedre borgere»

«Sentrene skal undervise som en skole, styres som militæret og forsvares som et fengsel», står det i ett av dokumentene, der Xinjiangs partisekretær Chen Quanguo er sitert.

For å bygge opp «nye og bedre kinesiske borgere» må sentrene «kutte avstamming, røtter, forbindelser og opphav», står det i et annet dokument. Tidligere fange Omir Bekali sier beskrivelsen passer med slik han opplevde leiren, men avviser at det vil lykkes.

– De kan legge kroppene våre i lenker, men vår sjel vil forbli selvstendig, sier han.

I slutten av november i fjor ble Bekali tatt ut av isolasjon, og overraskende sluppet ut av leiren. Da hadde myndighetene i Kasakhstan fått ham og 16 andre av sine statsborgere løslatt, slik at de kunne forlate Kina.

De som ble satt fri ble advart mot å snakke med pressen, og da Bekali gjorde det likevel , ble han oppsøkt av politiet i hovedstaden Almaty. Derfor har han flyktet til Tyrkia, men selv om uigurer er religiøst, kulturelt og språklig beslektet med tyrkerne, føler han seg ikke trygg her.

– Kina er for mektige, jeg frykter at de vil presse den tyrkiske regjeringen til å utlevere oss.

PS : Bekali ble nylig invitert til den amerikanske kongressen, men fikk likevel avslag på søknaden om visum til USA , angivelig fordi han er arbeidsløs i Tyrkia.