HOLDT MASKEN: Michelle Obama (t.v.) forteller i boken at hun jobbet med å holde masken på Trumps innsettelsesseremoni. Her er hun og Barack med Melania og Donald Trump utenfor Det hvite hus 20. januar 2017. Foto: Evan Vucci / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Michelle Obama om tiden med Trump som president: Jeg har ligget våken om natten, rasende over ting som har skjedd

UTENRIKS 2018-11-13T01:58:34Z

I Michelle Obamas biografi «Min historie» forteller hun om spontanabort, slitet med å få barn, familieterapi med Barack og sitt sinnet mot Donald Trump.

Publisert: 13.11.18 02:58 Oppdatert: 13.11.18 03:27

Boken, som kommer tirsdag, er allerede omtalt i flere amerikanske medier. Flere avsnitt er gjengitt i blant annet The Washington Post. Natt til tirsdag er hele manuset tilgjengelig for VG.

USAs tidligere førstedame har delt opp boken i tre deler: Fortellingen om hvordan hun ble Michelle, hvordan hun og Barack Obama ble et par, og hvordan de to ble flere og også presidentpar.

Landets nåværende president nevnes flere ganger i boken. Både da han i 2011 først begynte å snakke om å stille, da Trump bygget opp under mistanken om at Barack egentlig var muslim, og slett ikke født på Hawaii, slik fødselesattesten hans viser.

«Trump jobbet nå med å gjenopplive denne teorien og kom stadig villere påstander på TV, han insisterte på at kunngjøringene av Baracks fødsel i aviser i Honolulu i 1961 var falske, og at ingen av hans klassekamerater fra førskolen husket ham.» skriver Michelle.

Hun kaller det hele «forrykt og ondskapsfullt, og den underliggende intoleransen og fremmedfrykten ikke særlig godt skjult.»

Det verste syntes hun likevel var at det var farlig , og «ment å skulle hisse opp ekstremister og gærninger. Jeg fryktet reaksjonen.»

Hun skriver: «Med sine så høylytte og hensynsløse insinuasjoner satte Donald Trump familien min i fare. Og dette skulle jeg aldri komme til å tilgi ham.»

– Kroppen verket av sinne

Den tidligere førstedamen vier også plass til da Trump kunngjorde sitt kandidatur og langet ut mot meksikanske innvandrere som han kalte «voldtektsmenn» og snakket om «taperne» han mente at styrte landet:

«Jeg tenkte at han blåste seg opp for å få medienes oppmerksomhet, bare fordi han kunne. Ingen ting i måten han oppførte seg på, antydet at han hadde seriøse ambisjoner om å styre landet.» skriver hun.

Michelle Obama omtaler også opptaket med Trump fra 2005 der han snakker om å gripe kvinner «i skrittet».

«Dominans, til og med trusselen om det, er en form for umenneskeliggjøring. Det er den styggeste formen for makt. Kroppen min verket av sinne etter at jeg hadde hørt det opptaket.»

Obama beskriver hvordan hun på den tiden skulle holde tale under et valgkampmøte for Hillary Clinton, og hvordan hun følte deg forpliktet til å spesifikt tak i Trumps ord.

««Dette er ikke normalt,» sa jeg. «Dette er ikke politikk slik vi kjenner den. Dette er skammelig. Det er uakseptabelt.» Jeg satte ord på raseriet og frykten jeg følte, og min tro på at amerikanere forsto hva dette valget egentlig handlet om. Jeg la hele mitt hjerte i fremføringen av denne talen.»

– En misogynist som president

Like fullt ble Trump valgt til USAs neste president, og Obama legger ikke skjul på hva hun følte.

«Jeg skulle bare ønske at flere mennesker hadde gått for å stemme. Og jeg kommer alltid til å lure på hvordan spesielt så mange kvinner kunne avvise en usedvanlig kvalifisert kvinnelig kandidat og i stedet velge en misogynist som sin president. Men nå måtte vi leve med resultatet.»

Michelle beskriver også nedslåttheten hun følte da Trump ble innsatt:

«Det levende mangfoldet som hadde preget de to tidligere innsettelsene, var borte, erstattet av noe som føltes som en nedslående ensartethet, den typen overveldende hvitt, mannlig tablå jeg hadde støtt på så mange ganger i livet – spesielt i de mer privilegerte rommene, i de forskjellige maktens korridorer jeg på en eller annen måte hadde funnet veien inn i siden jeg forlot barndomshjemmet mitt.»

Obama understreker at hun fremdeles bryr seg om landets fremtid.

«Etter at Barack gikk av som president har jeg lest historier som har fått det til å vende seg i meg. Jeg har ligget våken om natten, rasende over ting som har skjedd. Det er bekymrende hvordan atferden og den politiske agendaen til den nåværende presidenten har fått mange amerikanere til å tvile på seg selv og tvile på og frykte hverandre.»

Hun understreker at man likevel må være optimistiske på de oppvoksende generasjoners vegne.

Spontanabort og prøverør

På det mer personlige plan, forteller Obama om hvordan hun og Barack slet med å få barn, og om en spontanabort de hadde før de to jentene ble født.

«En spontanabort er ensom, smertefull og demoraliserende, nesten helt ned på cellenivå. (...) Det ingen forteller deg, er at spontanaborter skjer hele tiden, med flere kvinner enn man kan forestille seg, tatt i betraktning at det ikke snakkes så mye om det.»

Familieterapi

Hun forteller også at døtrene Malia og Sasha til slutt kom til verden ved hjelp av prøverørsbefruktning. Obama beskriver også frustrasjonen hun følte over Baracks stadig økende arbeidsmengde og politiske forpliktelser, og hvordan de besluttet å gå til familieterapi.

«Barack var først motstrebende til å prøve samlivsterapi. Han var vant til å gå inn i kompliserte problemer og resonnere seg ut av dem på egen hånd. Det å sitte foran en fremmed virket ubehagelig på ham, om ikke dramatisk.»

Likevel endte de med å gå fem-seks ganger til en psykolog de ble anbefalt.

«Langsomt, etter mange timer med samtale, begynte knuten å løsne. Hver gang Barack og jeg forlot kontoret hans, følte vi oss litt mer knyttet til hverandre. Jeg begynte å forstå at det fantes måter jeg kunne bli lykkeligere på, og at det ikke nødvendigvis måtte medføre at Barack sluttet i politikken for å ta en ni-til-seks-jobb i en eller annen stiftelse.»

Michelle Obama skriver også mye om opplevelsen av å være førstedame i Det hvite hus, hvordan hun valgte å bruke tiden sin på hagen, og å engasjere seg for bedre ernæring og mer trening for amerikanske barn.