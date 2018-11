FN: 2018 kan bli blant verdens varmeste år

UTENRIKS 2018-11-29T11:37:05Z

2018 ser ut til å bli det fjerde varmeste året som til nå er registrert. Neste år kan bli enda varmere, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

NTB

Publisert: 29.11.18 12:37

2018 ligger an til å bli det fjerde varmeste året som er registrert siden målinger startet på midten av 1800-tallet.

De 20 varmeste årene er registrert i løpet av de siste 22 årene, og de siste fire årene har vært de varmeste til nå, ifølge WMOs analyse som ble presentert torsdag.

Utsiktene for 2019 viser et bilde der man på verdensbasis kan få enda høyere temperaturer, ifølge WMO. En medvirkende årsak til det er at sannsynligheten for at værfenomenet El Niño utvikler seg de neste tre månedene, nå er mellom 75 og 80 prosent.

Søndag starter FNs klimakonferanse COP24 i den polske byen Katowice.