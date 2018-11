RETT FØR DRAPET: Dette bildet fra et overvåkningskamera utenfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, viser journalisten Jamal Khashoggi på vei inn kort tid før han ble drept på bestialsk vis. Foto: HANDOUT / X80001

Grusomme detaljer om Khashoggi-drapet

ISTANBUL (VG) Lyden av slag og tortur varer i elleve minutter. Senere i lydopptaket sier en person at «det er skummelt å ta på seg klærne til en mann vi drepte for 20 minutter siden».

«Slipp armen min, hva er det du tror du gjør?»

Ifølge lekkasjer til tyrkiske medier, er det noe av det første man kan høre at den drepte journalisten Jamal Khashoggi sier i et lydopptak fra det saudiske konsulatet, klokken 13:14, den 2. oktober.

Dette opptaket stammer ifølge Hürriyet Daily News fra konsulatets A-avdeling, der visumseksjonen ligger. Avisen siterer fra en profilert tyrkisk kommentator i avisen Haberturk, som skal ha fått høre deler av opptaket selv.

Khashoggi krangler med fire menn, og prøver å gjøre motstand, men etter syv minutter blir han dratt med videre til det som omtales som B-avdelingen.

Kalles forræder

I denne avdelingen, som er konsulatets administrative områder, kan man ifølge lekkasjene høre både verbal utskjelling av Khashoggi, men også grusomme lyder av tortur.

«Din forræder, du skal stå til rette for det du har gjort», sier en rasende stemme.

Tyrkiske etterforskere mener stemmen tilhører Maher Abdulaziz Mutreb, en leder blant drapsteamet som ble sendt fra Saudi-Arabia , og som kan knyttes tett opp mot landets mektige kronprins Mohammed bin Salman .

Les også : Saudi-Arabia sikter elleve for Khashoggi-drap

Stemmen skal være matchet mot et opptak av Mutreb som ble gjort da han forklarte seg i tollen på flyplassen, på vei inn i landet.

Etter de elleve minuttene der man hører lyden av at Khashoggi mishandles og kveles, blir opptaket stille i en time og femten minutter, noe de tyrkiske etterforskerne tror skyldes at saudierne bruker en form for frekvensblokkering. Men det neste som høres er urovekkende:

«Det er skummelt å ta på seg klærne til en mann vi drepte for 20 minutter siden», sier en stemme.

Skulle se ut som Khashoggi

Tyrkiske myndigheter mener dette er Mustafa al-Modaini, som skulle være en kroppslig «dobbeltgjenger», med oppdrag om å forsøke å etterligne journalisten, for å skape et inntrykk av at Khashoggi forlot konsulatet i live.

I opptaket kan man angivelig høre at dobbeltgjengeren klager over at Khashoggi sine sko er for trange, og får tillatelse til å beholde sine egne. Og i overvåkningsbilder fra flyplassen avsløres mannen av at han bruker Khashoggi sine klær, men sine egne joggesko .

– Ikke avlytting

Tyrkia har nektet å forklare hvordan de har fått tak i lydopptakene. Forsvarsminister Hulusi Akar har sagt at de ikke avlyttet konsulatet , men at de har fått tak i lydfilene på annet vis.

Det førte til spekulasjoner om at Khashoggi selv kan ha tatt opp lyden med sin Apple Watch og sendt det til sin mobiltelefon som var hos forloveden som ventet på utsiden – men det anses som usannsynlig.

Tyrkia har ikke lydopptak fra konsulatets såkalte C-avdeling, der de mener at Khashoggis lik ble kuttet opp i biter, etter å ha blitt kvalt. Men tyrkiske etterforskere har funnet fingeravtrykk fra flere av de mistenkte, og spor av kjemikalierester i gulvet, i den avdelingen.

Saudi-Arabia sendte både en rettsmedisiner og en kjemiker til Tyrkia, angivelig for å kvitte seg med liket.

Men tyrkerne vet fortsatt ikke hvordan det ble gjort. Saudiske myndigheter sier drapsmennene fikk hjelp av en mystisk mellommann, mens Erdogans rådgiver hevder liket ble løst opp i syre .

Forsvarsminister Hulusi Akar har lagt frem en annen grotesk mulighet:

– Khashoggis drapsmenn forlot Tyrkia tre eller fire timer etter at de begikk drapet. De kan ha tatt Khashoggis parterte lik med seg i bagasjen uten problemer på grunn av deres diplomatiske immunitet, sier Akar, ifølge NTB.