USA setter atomavtale på hold - krever russisk handling

2018-12-04

BRUSSEL (VG) USA vil presse Russland til forhandlingsbordet med en 60 dager lang frist til å skrote sine mellomdistanseraketter i Europa. Riset bak speilet er at hvis ikke, sier USA opp INF-avtalen.

04.12.18

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at Russland nå må samarbeide om avtalens videre skjebne.

– Dersom Russland ikke handler, vil avtalen bli sagt opp om 60 dager, og utløpe seks måneder senere, sa Pompeo på et pressemøte i NATO i Brussel tirsdag kveld.

Allerede i oktober varslet president Donald Trump at USA ville si opp avtalen fra 1987, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen i Europa.

Siste sjanse

– Dette er Russlands siste sjanse til å berge avtalen, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Han sier at Russland har senket terskelen for bruk av atomvåpen i en eventuell konflikt på europeisk jord, og at det er grunnen til at NATO-landene må reagere nå.

Han sier at det var enighet i NATO om USAs opplegg som Pompeo presenterte på møtet.

– Alle allierte har konstatert at Russland har utviklet og utplassert disse missilene. De bryter med INF-avtalen og er en stor risiko for europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg tirsdag kveld.

Opprettholde avskrekking

På direkte spørsmål fra VG om hvordan NATO vil svare dersom Russland ikke avvikler sitt mellomdistanseprogram innen 60 dager, sa NATO-sjefen at han ikke vil spekulere i dette nå:

– NATO og medlemslandene vil ta de nødvendige avgjørelser for å opprettholde troverdig avskrekking. Vi skal fortsatt forsvare våre allierte, svarte Stoltenberg.

– Situasjonen er så alvorlig at om jeg nå begynte å lage en liste over mulige tiltak, så ville det øye usikkerheten ytterligere, la han til.

INF-avtalen INF-avtalen (som står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ble underskrevet i Washington i desember 1987. Den ble inngått mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov. Avtalen forbyr landbaserte missiler med rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer i Europa. Den førte til at flere tusen missiler ble ødelagt.

NATO må svare

Men fra andre kilder i NATO får VG vite at alliansen ikke har startet på diskusjonen om hvorvidt NATO skal utplassere tilsvarende missiler på land i Europa, slik man gjorde på 80-tallet.

Men alle er klar over at den diskusjonen må begynne om få måneder, det er liten eller ingen tro på at Russland vil skrote sine missiler nå.

USA har tidligere antydet at man kan svare på mulige russiske angrep med atomvåpen, med fartøy-baserte missilsystemer.

Hadde bevis i 2013

Ifølge Pompeo har USA helt siden 2013 vært klar over at Russland utviklet et nytt mellomdistansevåpen med evne til å bære atomvåpen.

– Russland benektet dette i mange år. Først i 2017 erkjente de eksistensen av dette missilet. Men da endret de forklaring, fra blank benektelse til å hevde at rekkevidden var under INF-avtalens grense, sa den amerikanske utenriksministeren.

Han sier at USA har tatt dette opp med Russland i mer enn 30 møter, inkludert toppmøter mellom de amerikanske og russiske presidentene, uten å komme noen vei.

NATOs utenriksministere sier i en felles uttalelse tirsdag kveld at INF-avtalen har vært avgjørende for europeisk sikkerhet i mer enn 30 år, men at denne sikkerheten nå er i fare.

– Godt mottatt

– USA har delt informasjon med sine allierte. Når de nå gir russerne enda en sjanse. blir godt mottatt. Det er snakk om å gi dem nok et forsøk, Men bruddene på avtalen må få noen konsekvenser, sier den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

– De får nå 60 dager på å etterleve avtalen. De systemene de har i dag, må trekkes tilbake, legger hun til.

– Kan det bli utplassert atomraketter på europeisk jord?

– Det er for tidlig å si. Men denne avtalen er viktig for europeisk sikkerhet, sier Eriksen Søreide.