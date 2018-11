HÅNDHILSER: President Donald Trump hilser på høyesterettsjustitiarius John Roberts i Kongressen i februar 2017. Foto: JIM LO SCALZO / AFP

USAs øverste dommer ut mot Trump-uttalelse

UTENRIKS 2018-11-22T01:06:47Z

USAs høyesterettsjustitiarius, konservative John Roberts, har for første gang uttalt seg kritisk om en påstand fra Donald Trump. Og presidenten slår tilbake.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 22.11.18 02:06

Trump har flere ganger kommet med nedsettende kommentarer om dommere han ikke setter pris på.

En av dem kalte han nylig en «Obama-dommer» etter at dommeren avviste et forslag knyttet til Trumps asylpolitikk.

Den konservative dommeren Roberts, som selv ble utnevnt til høyesterett av George W. Bush i 2005, sier i en uttalelse onsdag at USA ikke har «Obama-dommere eller Trump-dommere, Bush-dommere eller Clinton-dommere».

«Det vi har, er en ekstraordinær gruppe av dedikerte dommere som gjør sitt aller beste for å behandle alle likt for loven.»

– Et uavhengig rettsvesen er noe å være takknemlig for, understreket Roberts, dagen før den amerikanske høsttakkefesten.

Lederen for USAs høyesterett kommenterte Trumps uttalelse etter forespørsel fra nyhetsbyrået AP .

Kort tid senere slo presidenten tilbake på Twitter, hvor han insisterte på at det finnes «Obama-dommere», og at han ikke mener de har et uavhengig rettssystem i the 9th Circuit - som er der lovforslaget ble behandlet.

Trump kritiserte ankedomstolen i California og antydet at kjennelsene der gjenspeiler dommernes politiske holdninger.

Ifølge AP og BBC er Roberts’ kritikk av en uttalelse fra USAs president enestående i landets moderne historie.