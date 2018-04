ÅSTED: En båre med kroppen til et av ofrene blir løftet inn i bilen til politiets krimteknikere mens etterforskere jobber på stedet hvor en mann kjørte inn i en folkemengde lørdag ettermiddag. Foto: DAVID YOUNG / DPA

Münster-angriper etterlot seg 18-siders livsregnskap

Publisert: 08.04.18 19:41 Oppdatert: 08.04.18 20:00

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-08T17:41:19Z

Før 48-åringen kjørte inn i en menneskemengde og drepte to i den tyske byen Münster, skrev han ned sitt livsregnskap hvor han tok for seg hva som hadde gått galt i livet hans og hvem han mente hadde skyld i det.

Motivet for ugjerningen i Münster er fortsatt uklart, men flere tyske medier har omtalt at mannen tidligere skal ha hatt psykiske problemer.

Politiets etterforskere har foreløpig ikke funnet belegg for at det skal ha vært noe politisk motiv. 48-åringen skal ha levd under stabile økonomiske forhold.

Før ugjerningen skal mannen ha nedtegnet et slags livsregnskap og et fem siders brev som han sendte til bekjente på e-post, hvor han gikk igjennom hva som hadde gått galt i livet hans, og hvem han mente var skyldige i dette, melder tyske Tagesschau .

Ikke spor av politisk motiv

Lørdag klokken 15.27 satte han seg bak rattet i en sølvgrå campingbuss i sentrum av Münster og styrte kjøretøyet i høy fart inn i en gruppe mennesker som satt på uterestaurant . En 51 år gammel kvinne fra Lüneburg og en 65 år gammel mann fra Borken ble drept, men mer enn 20 mennesker ble skadet, flere alvorlig. Fire personer blir fortsatt behandlet.

Sjåføren skjøt og drepte seg selv umiddelbart etter angrepet. Han blir i tyske medier omtalt som Jens R. og stammer fra Sauerland-regionen i Tyskland . Han skal ha vært formuende, og skal ha tjent pengene gjennom salg av et lampedesign. Han skal ha eid tre leiligheter, to i det østlige Tyskland, og en i Münster.

Politiet har ransaket alle leilighetene, men de skal foreløpig ikke ha funnet spor etter noe politisk motiv, selv om flere tyske medier har omtalt at politiet undersøker en mulig kontakt med høyreekstreme miljøer.

Livsregnskap

I leiligheten i østtyske Pirna skal politiet ha oppdaget et eldre, 18-siders skriv, som ifølge politietterforskere i etterkant blir lest som et klassisk selvmordsbrev. Her beskriver 48-åringen detaljert opplevelser fra barndommen og tidlige, ydmykende erfaringer, som han skylder på for at han nå har alvorlige problemer.

48-åringen omtaler store problemer i forholdet til sine egne foreldre, skyldkomplekser og gjentakende psykiske sammenbrudd og tidlige selvmordstanker. Han beskriver aggresjonsutbrudd og atferdsproblemer. En mulig mislykket operasjon skal ha spilt en spesiell rolle, heter det i skrivet, ifølge Tagesschau.

Han skal lenge ha vært kjent for den sosialpsykiatriske tjenesten i byen Münster. Ifølge opplysningene til WDR, NDR og Süddeutsche Zeitung skal han ha blitt oppfattet som psykisk syk i forbindelse med tidligere politiinnsatser.

Kjent fra tidligere

En talsperson for påtalemyndigheten bekreftet lørdag at 48-åringen var velkjent for politiet fra tidligere.

Ifølge Elke Adomeit ble 48-åringen stilt for retten fire ganger i årene 2015 og 2016, tre ganger i Münster og en gang i Arnsberg. Tiltalene lød på trusler, hærverk, svindel samt ett tilfelle av påkjørsel der han stakk av fra stedet.

Samtlige saker ble imidlertid henlagt og resulterte ikke i domfellelse, ifølge Adomeit.

Hun understreker at det ikke foreligger noen opplysninger som tyder på at gjerningsmannen hadde politiske motiver for lørdagens villmannskjøring.

– Vi har ingen indikasjoner om at det er politisk begrunnet, sier Adomeit.

Denne artikkelen handler om Tyskland