Tilstanden er fortsatt alvorlig for den russiske eksspionen Sergej Skripal, mens hans datter Julia er utskrevet fra sykehus.

OPCW bekrefter at Skripal ble forgiftet med nervegift

NTB

Publisert: 12.04.18 13:39 Oppdatert: 12.04.18 14:15

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bekrefter at en russisk eksspion ble forgiftet med nervegift, men identifiserer ikke hvor stoffet kom fra.

OPCW bekrefter britiske eksperters konklusjon om at nervegift ble brukt i attentatet mot en russisk eksspion i Salisbury.

– OPCWs granskere bekrefter Storbritannias funn angående identiteten til det giftige kjemikaliet som ble brukt i Salisbury, heter det i en rapport fra OPCW:

– Stoffet hadde høy renhet, heter det i et sammendrag av granskingen som det britiske utenriksdepartementet ba OPCW publisere.

OPCW har i sin gransking imidlertid ikke identifisert kilden til nervegiften, og har heller ikke navngitt nervegiften som Novitsjok, en benevnelse som britenes statsminister Theresa May tidligere har brukt.

Men detaljene om nervegiften er spesifisert i en klassifisert rapport, legger OPCW til.

– Ingen tvil

Storbritannia mener Russland sto bak forgiftingen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury 4. mars.

Russland benekter dette og viser til at Storbritannia ikke har lagt fram noe bevis som støtte for sine påstander.

– Det kan ikke være noen tvil om hva som ble brukt, og det finnes ingen andre alternative forklaringer på hvem som var ansvarlige. Kun Russland har midlene, motivet og historikken, uttalte Storbritannias utenriksminister Boris Johnson torsdag ettermiddag, etter at OPCWs konklusjon var lagt fram.

Utviklet under den kalde krigen

Britiske etterforskere slo i forrige uke fast at de ikke kan bevise at nervegiften som ble brukt, ble laget i Russland. De kunne kun slå fast at giften var av typen Novitsjok, som er en fellesbetegnelse for en type militær nervegift utviklet på slutten av den kalde krigen i det daværende Sovjetunionen.

Russiske eksperter som den gang deltok i utviklingsprogrammet, har uttalt at det fantes en rekke ulike typer nervegifter omtalt med fellesnavnet Novitsjok som i ettertid kan ha havnet på avveie i andre land, og at blodprøver kan gi svar på hvilken av typene det dreier seg om.

Eksperter fra OPCW har på anmodning fra britiske myndigheter gjennomført en uavhengig etterforskning av nervegiftangrepet.

OPCWs eksperter har blant annet basert seg på blodprøver i arbeidet med å identifisere nervegiften.

Fortsatt syk

Julia Skripal ble utskrevet fra sykehuset i Salisbury tirsdag . I en uttalelse skriver hun at den russiske ambassaden har tilbudt seg å gjøre alt de kan for å bistå henne, men at hun foreløpig har avslått hjelp.

– På nåværende tidspunkt ønsker jeg ikke å ta imot tilbudet deres, men hvis jeg endrer mening, vet jeg hvordan jeg kan kontakte dem, heter det i uttalelsen, som er offentliggjort av britisk politi.

Hun skriver også at hennes far, Sergej Skripal, fortsatt er «alvorlig syk», og at hun selv «fortsatt lider under virkningene av nervegiften som ble brukt mot oss».

Varsler møte

Etter at OPCW la fram sitt sammendrag fra sin etterforskning torsdag, ba britiske myndigheter om at medlemslandene i OPCW må møtes 18. april. Russland er blant medlemmene.

– Vi skal nå jobbe utrettelig med våre partnere for å hjelpe til å utrydde den groteske bruken av våpen av denne typen, og vi har kalt inn til et møte neste onsdag for å diskutere skrittene videre, sier Johnson.