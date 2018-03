GJENOPPTATT: Fire år gamle Kevin ble drept i Arvika i august 1998. Saken ble gjenopptatt av politiet, etter dokumentaren «Fallet Kevin», som ble sendt på SVT i fjor. Foto: PRIVAT

Venter nye svar i Kevin-saken tirsdag: – Hundre prosent sikker på at brødrene blir strøket som mistenkte

Publisert: 27.03.18 05:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-27T03:43:07Z

Tirsdag formiddag vil politiet offentliggjøre resultatene av etterforskningen av det nesten 20 år gamle drapet på Kevin (4).

Etterforskningen skal gi et endelig svar på om brødrene Christian og Robin, som først fikk skylden for drapet på Kevin i august 1998, fortsatt skal holdes anklaget. På en pressekonferanse tirsdag klokken 13.00 vil politiet offentliggjøre resultatene, skriver Expressen .

Den 8. mai i fjor besluttet påtalemyndigheten å ta opp igjen etterforskningen av drapet, etter at SVT og Dagens Nyheter våren 2017 hadde belyst saken blant annet gjennom dokumentaren «Fallet Kevin».

Sjefetterforsker Niclas Wargren bekreftet da at det var nye opplysninger som var bakgrunnen for å gjenoppta etterforskningen.

Siden da har politiet gjennomført minst 60 avhør, samt gjennomført DNA-analyse av klærne Kevin hadde på seg da han døde, skriver den svenske avisen Expressen .

Forventer frifinnelse

Dan Josefsson, som jobbet med SVT-dokumentaren om Kevin-saken, sier til Expressen at han kun ser for seg ett mulig utfall.

– At brødrene blir strøket som mistenkte er ett hundre prosent sikkert. Det eneste jeg lurer på er hvordan aktor vil formulere det. Han bør etter min mening gi dem oppreisning og be om unnskyldning på vegne av rettsvesenet, mener Josefsson.

Brødrene Robin og Christian var fem og syv år i 1998 da de fikk skylden for drapet. De ble avhørt til sammen 15 ganger, og det fantes hverken tekniske bevis eller vitner som indikerte at de var ansvarlige. Derimot skal venner av familien ha bekreftet at de to var på fisketur på tidspunktet.

– De har blitt presset til å si ting i avhør som man i prinsipp kunne få hvilket som helst barn til å si, sier Josefsson til Expressen.

Brødrenes far, Weine Dahlén, har tidligere sagt til VG at han er helt sikker på at etterforskningen vil vise at sønnene hans er uskyldige:

– Jeg er sikker på at de kommer til å bli frikjent for denne saken. Det er jeg helt sikker på. Det finnes ikke noe som tyder på noe annet, har faren uttalt.

Denne artikkelen handler om Drap

Sverige