Anonyme brev oppfordrer til angrep på muslimer i Storbritannia

Publisert: 03.04.18 12:06

UTENRIKS 2018-04-03T10:06:39Z

Innbyggere i en rekke engelske byer har den siste tiden mottatt anonyme brev hvor det oppfordres til å angripe muslimer 3. april.

I brevene omtales 3. april som «Straff en muslim-dagen» og det gis forskjellige poengsummer for ulike voldshandlinger, melder The Guardian .

Innbyggere i byene Bradford, Leicester, London, Cardiff og Sheffield skal ha mottatt de anonyme brevene i løpet av helgen.

Det britiske antiterrorpolitiet bekrefter at de har mottatt meldinger om «potensielt ondsinnet budskap som er sent til enkeltpersoner over hele Storbritannia ».

Leder Iman Atta i organisasjonen Tell Mama, som overvåker antimuslimsk aktivitet, sier at brevene har skapt mye frykt i det muslimske samfunnet.

– De spør om de er trygge, og om det er trygt for barna deres å leke utendørs. Vi har bedt dem om å holde seg rolige og å ringe politiet dersom de mottar disse brevene, sier Atta til The Guardian.

Flere av brevene har tilsynelatende blitt sendt fra Sheffield-området. Tim Forber i det lokale politiet bekrefter overfor avisen at de har mottatt tre meldinger om mottatte brev i South Yorkshire-regionen.

– Vi tar disse dokumentene på stort alvor og en grundig etterforskning av omstendighetene er i gang, sier han ifølge den britiske avisen.

