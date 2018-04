Skyting ved YouTubes hovedkvarter

Publisert: 03.04.18 22:13 Oppdatert: 03.04.18 22:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-03T20:13:48Z

Politiet har respondert på meldinger om skyting nær selskapet YouTubes hovedkvarer i California, USA. Politiet bekrefter at det er en aktiv skytter.

– Aktiv skytter i YouTubes hovedkvarter. Hørte skudd og så folk løpe vekk mens jeg satt ved pulten. Nå barrikadert i et rom med kolleger, skriver han, skriver en YouTube-ansatt, Vadim Lavrusik på Twitter .

Ordføreren i San Bruno bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at det er ringt inn en rekke nødanrop til 911 om skyting i YouTubes hovedkvarter.

Politiet har bekreftet en aktiv skytter og rykket ut til området i California, der også flere ansatte i selskapet forteller på Twitter at de har hørt skytelyder.

NBC melder på Twitter at en talsperson for Zuckerberg San Francisco General Hospital har sagt at de har tatt i mot pasienter fra hendelsen.

Bilder fra stedet viser politibiler og ambulanse er på plass. Politiet har bedt folk om å holde seg unna området.

Ti minutter senere legger Lavrusik ut en melding om at han har blitt evakuert, og nå er utenfor hovedkvarteret.

– Jeg så bloddråper på gulvet og i trappene

En annen YouTube-ansatt, Todd Sherman, skriver også at han har blitt evakuert. Han beskriver et dramatisk hendelsesforløp i en serie meldinger på Twitter.

– Vi satt i et møterom og hørte folk løpe, fordi det ristet i gulvet. Først trodde vi det var et jordskjelv, skriver han, og fortsetter:

– Etter å ha forlatt rommet, visste vi fortsatt ikke hva som skjedde, men flere mennesker løp. Det virket alvorlig, og ikke som en øvelse.

– Vi løp mot utgangen og så flere mennesker, og noen sa det var en person med våpen. Shit.

Han skriver at på det tidspunktet, var alle han så en potensiell skytter.

– Jeg så ned, og så bloddråper på gulvet og i trappene. Så rundt etter trusler, og så gikk vi ned og ut hoveddøren.

– Politibiler kom, de hoppet ut med våpen klare, og jeg fortalte dem hvor situasjonen var mens jeg gikk ned gaten for å møte flere teammedlemmer, avslutter han.

Klokken 22:30 melder Google, som eier YouTube, at de er i kontakt med lokale myndigheter i forbindelse med situasjonen.

Denne artikkelen handler om Skyting

USA

Youtube