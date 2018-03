FIRE NYE ÅR: Sisi-tilhengere feirer utenfor stemmelokalene i Kairo mandag. Trygge gater, bedre veier og kamp mot terror er begrunnelsen velgerne gir VG for å stemme for en ny presidentperiode med Sisi. Foto: Harald Henden/VG

Egypt går til valg: «Vi elsker og beundrer Sisi»

Publisert: 26.03.18 21:15

KAIRO (VG) Valget i Egypt kalles ufritt. - Jeg er lei av å snakke om menneskerettigheter, sier den sjanseløse presidentkandidaten Moussa til VG.

På det omdiskuterte presidentvalgets første dag blir VG møtt av en uforbeholden støtte av sittende president Abdel Fattah al-Sisi (63) i Kairos valglokaler.

– Vi stemmer selvsagt på Sisi. Vi elsker og beundrer ham. Med ham ved makten kan vi gå trygt i gatene, sier Heba Nabil (42) etter å ha avgitt sin stemme i arbeiderklassedistriktet Shubra i Kairo.

Folk blåser i forbudet mot å agitere utenfor valglokalet, og danser og jubler for Sisi dager før valgresultatet foreligger.









1 av 3 EGYPT GÅR TIL VALG: I stemmelokalene i Kairo sier alle de VG snakker med at de gir sin stemme til sittende president Sisi. Motstanderne stemmer i taushet eller boikotter valget. Harald Henden/VG

Lover å støtte konkurrenten

Den gamle hærsjefen Sisi er ventet å få et overveldende flertall av stemmene, samtidig som mange egyptere boikotter hele valget.

Men det er én mann til som ber om folkets tillit, etter at alle rivaler er blitt satt ut av spill. Problemet er bare at hans navn er ukjent for mange, og at han later til å kjempe uten nebb og klør.

VG møter en blid og svett Moussa Mustafa Moussa (65) som forsøker å beholde roen i det store presseoppbudet som har omringet ham når han skal avgi sin stemme – på seg selv – på en skole i Kairo.

– Hvorfor vil du bli president i Egypt? spør VG.

– Fordi jeg er kvalifisert. Jeg er i stand til å være president, lyder den korte appellen.

De færreste tror Moussa vil vinne. Knapt ham selv, vil mange hevde. For partilederen for det regjeringsvennlige sentrumspartiet Al Ghad har ikke kostet på seg noen nevneverdig presidentkampanje etter at han meldte seg på i maktkampen i siste liten.

Moussa anklages for å være nikkedukken til Egypts sterke mann . Inntil nylig drev Moussa valgkampanje for Sisi.

Fakta Presidentvalget i Egypt President Abdel Fattah el-Sisi stiller til gjenvalg 26–28. mars. Den eneste motkandidaten er den heller ukjente Moussa Mostafa Moussa. 60 millioner innbyggere er stemmeberettigede.

Den er syv år siden den arabiske våren, som førte til at Egypts president og diktator gjennom nesten 30 år, Hosni Mubarak, måtte gå.

Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap ble valgt til Egypts første demokratisk valgte president, men etter et snaut år ble han styrtet i et militærkupp i 2013, ledet av general Sisi.

Sisi stilte til valg i 2014, der han fikk hele 97 prosent av stemmene (også den gang hadde han kun én konkurrent). Kilde: NTB

– Støtter du Sisi?

– Jeg støtter meg selv, men jeg respekterer Sisi. Vi startet revolusjonen på torget sammen, svarer Moussa.

Han sier at han «anså det som sin plikt» å stille til valg da Sisi manglet en utfordrer. For det siste Moussa vil er at landets «bad guys» skal ta kontroll over Egypt, sier han.

Under Sisis jerngrep er Det muslimske brorskap, som vant valget etter Mubaraks fall, blitt forbudt , parallelt som grepet mot all tenkelig opposisjon er strammet.

– Hva gjør du hvis du taper?

Hvis jeg ikke blir president, vil jeg støtte Egypt. Det øyeblikket Sisi ønsker min støtte, skal han få den – men jeg vil ikke sitte i regjeringen hans.













1 av 5 TAR SEIEREN PÅ FORSKUDD: Sisi-tilhengere feirer utenfor valglokalene i Kairo, til tross for at valgresultatene er ventet først flere dager senere. Harald Henden/VG

«Her kan folk si hva de vil»

Presidentvalget omtales som ufritt av opposisjonen, sågar som av vestlige aktører og humanitære organisasjoner. Det irriterer Moussa.

– Dette er et demokratisk valg, til tross for alle ryktene. Jeg er lei av at alle snakker om menneskerettigheter. Først må de lære hva det er. Her kan folk si hva de vil og skrive hva de vil, men de kan ikke ligge hjemme i sengen sin og si at valget er forutbestemt.

– Hvordan vil du karakterisere menneskerettighetssituasjonen i Egypt?

– Den er veldig god. Den er mye bedre enn før. Her er det likhet for loven. Nå har vi ikke noe mer av disse «hanky panky-folkene», vi har satt de typene som ødelegger landet vårt i fengsel, sier han, uten å utdype mer.

Motstandere er uønsket

I valglokalet i middelklassebydelen Dokki i Giza-provinsen forsvarer flere presidentvalgets legitimitet helt uoppfordret:

Dette er et demokratisk valg. Det er ikke despotisk. Skriv det i avisen! ber engelsklærer Nader Dreta (47) etter å ha stemt Sisi.

– Egypt er et fritt land og dette er et fritt valg. Vi har to kandidater, og ingen er tvunget til å stemme, mener Alia Younes (30), som viser seg å være rådgiveren til statsminister Sherif Ismail.

På Tahrir-plassen, som for syv år siden var episenteret til den arabiske våren , danser jentene på bagasjebrettet til Waael Sobny (32) og forsøker å få forbipasserende til å stemme Sisi.

– Alle som liker Egypt, liker Sisi og hæren. Mens alle motstanderne er fra Det muslimske brorskap, og de er uønsket her, lyder Sobnys oppsummering.

Han har ikke stemt ennå. Først må han feste.

