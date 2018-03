PRESIDENT: Donald J. Trump er USAs 45. president. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Trump kaster ut 60 russiske diplomater

Publisert: 26.03.18 15:22 Oppdatert: 26.03.18 16:43

UTENRIKS 2018-03-26T13:22:18Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Som en reaksjon på at Russland skal ha forgiftet en tidligere spion og hans datter i Storbritannia utviser USA nå 60 russiske diplomater, samt stenger et russisk konsulat i landet.

Det melder en rekke amerikanske medier mandag morgen amerikansk tid.

Ifølge en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet er 48 av russerne som blir kastet ut diplomater, mens 12 av dem er etterretningsoffiserer tilknyttet Russlands FN-delegasjon.

«Disse har misbrukt sine privilegier for opphold i USA », heter det i pressemeldingen, hvor det også står at forgiftningen er et skandaløst brudd på internasjonale lover, blant annet når det kommer til bruk av kjemiske våpen.

Konsulatet som blir stengt ligger i Seattle. Ifølge en pressemelding fra Det hvite hus ønsker man dette stengt på grunn av nærheten til en amerikansk ubåtbase, samt flyfabrikken Boeing.

Ifølge kilder amerikanske medier har utvises diplomatene for å sende et signal til det russiske lederskapet om at USA ikke godtar det «uakseptabelt høye antallet» russiske etterretningsaksjoner på amerikansk jord, skriver NTB.

De utviste russerne har fått en ukes frist på å forlate landet. Også konsulatet må stengers innen 2. april.

– Dagens handlinger gjør USA tryggere ved å redusere Russlands muligheter til å spionere på amerikanere, samt å gjennomføre hemmelige operasjoner som truer amerikansk, nasjonal sikkerhet, heter det i pressemeldingen fra Det hvite hus.

– Trump tok avgjørelsen personlig

Det er bare en uke siden president Donald Trump ringte sin russiske kollega Vladimir Putin og gratulerte sistnevnte med å ha vunnet valget i Russland. Det fikk Trump mye kritikk for. Han har også fått kritikk for ikke å ha tatt opp Russlands antatte innblanding i forgiftningen av den russiske avhopperen Sergej Skripal og datteren hans Julia i Salisbury i Storbritannia i den telefonsamtalen.

I det hele tatt har den amerikanske presidenten sjeldent offisielt sagt noe kritisk om Russland siden han ble president. For eksempel har han sjeldent snakket om det faktum at alle hans etterretningsorganisasjoner er overbevist om at Russland forsøkte påvirke valget han selv vant i 2016.

Nå sier en talsperson for Det hvite hus derimot at Trump i alle høyeste grad var involvert i avgjørelsen om å straffe russerne.

– Presidenten var den som personlig tok avgjørelsen om å kaste ut 60 russere, blir det sagt.

Trump skal ikke ha snakket med Putin siden telefonsamtalen forrige uke.

Flere land kaster ut russere

Fra Det hvite hus blir det også sagt at angrepet på den tidligere spionen bare er det siste i en lang rekke russiske forsøk på å «underminere internasjonal fred og stabilitet».

Til sammen 15 EU-land utviser russiske diplomater, sier EU-president Donald Tusk ifølge Reuters. Tyske myndigheter bekrefter at de vil utvise fire. Polen og Frankrike utviser like mange. Litauen og Tsjekkia utviser ytterligere tre og Latvia én. Danmark utviser to og.

Ukraina utviser på sin side 13.

Fra før har Storbritannia utvist 23 russiske diplomater.

Reaksjonene kommer tre uker etter at Sergej Skripal og datteren ble sendt på sykehus etter å ha inntatt den russiskutviklede giften Novitsjok.

Russland nekter for å ha noe med forgiftningen å gjøre, og ifølge Reuters sier landets utenriksminister Sergej Lavrov at de nå kommer til å besvare USA og EU-landenes utvisninger av russere.

