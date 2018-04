DRAPSTILTALT: Peter Madsen på verkstedet der han bygde ubåten «UC3 Nautilus». Den svenske journalisten Kim Wall døde om bord. Foto: FLEMMING THOMSEN

Rettspsykolog om Madsen: Viser ikke anger

KØBENHAVNS BYRET (VG) «Hva gjør man hvis man har et stort problem? Man deler det opp i noen mindre», har Peter Madsen forklart rettspsykologen.

Det kom frem da aktor Jakob Buch-Jepsen leste opp utdrag fra en psykologerklæring og den såkalte mentalundersøkelsen av Peter Madsen i retten torsdag.

I mentalundersøkelsen står det at Madsen forteller med distanse om Kim Walls dødsårsak og parteringen etterpå.

– Han viser ikke anger når samtalen kommer inn på Kim Wall, leste aktor.

Han beskrives imidlertid ikke som følelsesløs.

– Bryter spontant ut i gråt

Psykologen mener Madsen forklarer seg logisk om det han mener skjedde, men at han blir rørete og sentimental når han snakker om egne bedrifter.

– Han interesserer seg for uhell, død og historiske ting (...) Han bryter ut i spontan gråt, som slutter like raskt som den startet, leste aktor.

I retten har Madsen forklart seg svært nøyaktig om hvordan Wall døde , men han har nektet å gå inn i hvordan han parterte henne.

Til psykologen har 47-åringen likevel fortalt at han føler seg skyldig i hennes død, og at ergret seg over at han ikke hadde forklart henne bedre hvordan luftventilene fungerte.

– Da han våknet var han i bedre humør og tenkte klart. Han vasket ubåten ren og tenkte «Det skal ikke ligge døde mennesker i min ubåt», leste aktor.

– Hva gjør du hvis du har et stort problem? Du deler det i noen mindre, heter det videre.

Aktor var under tydelig tidspress mot slutten av rettsdagen, og rakk kun å legge frem deler av bevismaterialet som handler om Madsens psyke. Han må derfor fortsette med dette 23. april, dagen som opprinnelig er satt av til sakens prosedyrer.

Avvikende seksualitet

Tidligere i rettssaken har det kommet frem at de sakkyndige mener Madsen har en «pervers og svært avvikende» seksualitet.

I mentalundersøkelsen går det frem at Madsen har fortalt at han liker at kvinnen er den dominante, at han tenner på føtter og sko og at han ikke tenner på vold.

– Han tilføyer med et smil at det ikke ligger noen seksuell nytelse i å slepe rundt på et lik, leste aktor.

De sakkyndige mener Madsen er farlig, og derfor bør straffes med fengsel, ikke forvaring. I Danmark er forvaring ikke tidsbestemt, og retten kan derfor ikke sette en minstetid. Det er årsaken til at påtalemyndigheten kommer til å be om at Madsens dømmes til fengsel på livstid, subsidiært forvaring.

Dommen mot Peter Madsen skal etter planen bli avsagt 25. april.