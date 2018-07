VG i Thailand: Frykter storm kan fylle grotten med vann

Georg Mevold

Bjørn Reitzer Johannessen

Anne Stine Sæther

Publisert: 04.07.18 09:37 Oppdatert: 04.07.18 09:55

2018-07-04

MAE SAI (VG) Redningsledelsen frykter at en voldsom storm, som er meldt fredag, skal fylle grotten der 12 fotballgutter og treneren er fanget, med vann.

– Vi må jobbe raskt fordi stormen og regnet kommer fredag. Da vil det bli nesten umulig å få inn forsyninger og holde kontakt med guttene, sa Ruengrit Changkwanyuen, som er koordinator for de thailandske dykkerne på en pressebrifing onsdag morgen.

Han sier at guttene foreløpig er trygge på et platå i nærheten av et område i grottesystemet som kalles Pattaya Beach.

VG er på plass i Mae Sai der redningsdramaet pågår og på vei inn til grotteområdet der det fortsatt pumpes mer vann ut av grotten enn det som kommer inn.

Mandag natt ble guttene og treneren funnet av et team som var ledet av de to britiske grottedykkere Richard Stanton og John Levanthen.

Feiret bursdag

– Treneren har vært buddhistmunk tidligere. Han har, i tillegg til å trene guttene i fotball, også trent dem i meditasjon. Her tror de at det er en av grunnene til at guttene tilsynelatende har klart oppholdet så bra hittil, sier Chattarika Kaewsupha til VG. Hun er offiser i turistpolitiet i Mae Sai.

Rigger redningsoperasjon

Offiserene Chattarika Kaewsupha og Pitchapa Suwanno forteller at grotten er et helt vanlig sted å feire bursdager.

– Laget har brukt hulen mange ganger, både til meditasjonstrening og til feiringer av bursdager, sier Chattarika Kaewsupha.

– Det var en feiring som var anledningen denne gangen. En av guttene hadde bursdag. Etter grotten skulle de feire videre hjemme, og foreldrene ble urolig da guttene ikke kom til avtalt tidspunkt.

Prøver dykkermasker

Leger fra den thailandske marinejegertroppen vært inne hos guttene. De har fått varmende folielakener rundt seg, og helsen er sjekket. På en video som er publisert av den thailandske marinejegertroppen, forteller guttene hva de heter og at de er i god form.

The Guardian skriver at ingen av guttene som er vokst opp langt fra Thailands strender, kan svømme. Men i natt skal de ha prøvd dykkerutstyr og planen er å gi dem dykkeropplæring som gjør dem i stand til å følge grottedykkerne ut av hulen.

Søkt vekk fra vannet

Men situasjonen kan raskt endre seg: Ved grotteinngangen jobbes det intenst med å rigge en operasjon som skal få tretten mennesker ut av et grottsystem som allerede er delvis fylt med vann.

Fjellet ligger på grensen mellom Thailand og Myanmar i regionen Chang Rai. The Guardian skriver at guttene befinner seg 2 kilometer inne i grottesystem. De har søkt innover fordi et voldsomt regnvær fylte deler av grotten mens de var inne i den 23. juni.

Rundt grotteinngangen er det voldsom aktivitet blant redningsmannskapet som teller rundt 1000 personer fra en rekke land. Forberedelser til å hente ut guttene og treneren pågår i mange ledd. Blant annet viser at grottedykkerne Richard Stanton og John Levanthen studere en oversikt over grottesystemet. De var først inne hos guttene, da de ble funnet mandag natt. Det er ingen tvil om at de to svært erfarne grottedykkerne vil bli sentrale i når guttene skal hentes ut.

Foreldrene venter utenfor grotteinngangen, og det jobbes ifølge The Guardian for å opprette kontakt mellom barn og foreldre. En mobiltelefon ble brakt inn i en vanntett pose i natt. Posen ble ødelagt under transporten gjennom gjørme og vann og telefonen fungerte ikke.

Foreldrene er inkludert i planene for det som skal skje når barna er trygt ute.

Hvert barn skal bli møtt av en av sine foreldre og medisinsk personell. Tretten ambulanser vil vente på hvert sitt barn, som vil bli tatt ut ettersom de er klare.

–Det vil ikke skje noe i dag, sa Narongsak Osatanakorn i provinsadministrasjonen på en pressebrifing i dag tidlig.