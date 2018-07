Belgisk ektepar siktet for bombeplaner mot eksiliranere

Et belgisk ektepar er pågrepet, siktet for å ha planlagt et bombeangrep mot en eksiliransk gruppe i Paris i helgen.

Ifølge belgisk påtalemyndighet planla ekteparet i 30-årene, som begge er belgiske statsborgere, å sprenge en bombe under et folkemøte arrangert av den iranske eksilgruppa Mujahedin-e-Khalq (MeK) i Paris -forstaden Villepinte lørdag.

Rundt 25 000 mennesker hadde møtt opp til arrangementet. Blant talerne var president Donald Trumps personlige advokat, New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani. Han slutter varmt opp om MeK, som sto på USAs liste over terroristorganisasjoner fram til 2012.

Bakgrunnen eller motivet til det belgiske ekteparet er ikke kjent.

MeK ble dannet som en islamsk-marxistisk gruppe i Iran på 1960-tallet og har opp gjennom årene benyttet en rekke navn og forkortelser.

Gruppen ledes av Maryam Rajavi, etter at ektemannen Masud Rajavi forsvant sporløst i 2003. Han er etterlyst av Irak for forbrytelser mot menneskeheten.

På 1980-tallet kjempet gruppen på Iraks side i krigen mot Iran og på 1990-tallet hjalp de Saddam Hussein med å slå ned kurdiske og sjiamuslimske opprør i Irak.