SÅ VARMT, SÅ VARMT: Folk finner nye måter å slappe av og roe ned i Canada nå. Selv om det har vært rundt 35 grader i Montreal, føles det som 45, sier lokale myndigheter.

Minst 54 døde i hetebølge i Canada: – Ikke vær alene

Publisert: 07.07.18 11:05

UTENRIKS 2018-07-07T09:05:56Z

Den ukelange hetebølgen øst i Canada har kostet minst 54 mennesker livet, ifølge landets myndigheter.

– Mine tanker er med de pårørende etter dem som har omkommet i Quebec under denne hetebølgen. Rekordtemperaturene er ventet å vedvare i det sentrale og østlige Canada, så sørg for at du vet hvordan du kan beskytte deg og din familie, skriver landets statsminister Justin Trudeau på Twitter.

Nå har det blitt enda verre. Minst 54 mennesker har omkommet de siste dagene som følge av varmen i Canada.

Hele 28 av dødsfallene har funnet sted i området omkring Quebecs provinshovedstad Montreal. Nå er det likevel meldt om mindre varme i Canada, skriver den canadiske nettsiden Global News .

Flest døde menn i alderen 53 til 85

Nesten alle de omkomne er personer over 50 år uten klimaanlegg. Helsedirektør Horacio Arruda har uttalt at de fleste døde tilhørte sårbare grupper i befolkningen, og at de enten bodde alene eller hadde kroniske eller mentale sykdommer. De fleste var menn i alderen 53 til 85.

– Hvis du er hjemme alene, ikke vær alene, bønnfaller Lucie Charlebois, sosialminister i Canada.

Temperaturene øst i Canada har siden juni ligget stabilt over 30 grader, med en luftfuktighet som har gitt en enda høyere følt temperatur.

Myndighetene har opprettet 19 innkvarteringer med klimaanlegg hvor innbyggerne kan søke ly for varmen. Ifølge prognosene skal temperaturene synke fra lørdag.