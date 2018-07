BREV: De tolv guttene og treneren har sendt meldinger til familie og venner. En ber om at de fikser bursdagsselskap, en annen lover foreldrene å hjelpe til i butikken. Foto: AP

Grottedramaet i Thailand: Fotballtreneren beklager

Publisert: 07.07.18 05:14 Oppdatert: 07.07.18 05:26

De tolv guttene og fotballtreneren som har sittet fast i en grotte i Thailand i to uker har skrevet brev til sine kjære.

Det offentliggjorde redningsledelsen i den thailandske marinen lørdag formiddag lokal tid. Da la de ut bilder av brevene på sin Facebook-side .

Beklager

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal den 25 år gamle treneren Ekkapol Chantawong (25) blant annet ha beklaget overfor foreldrene til guttene.

– Til alle foreldrene. Alle barna har det fint. Jeg lover å ta godt vare på dem, skriver han angivelig på en av lappene det er bilde av.

Journalist Richard Barrow, som er i området, har lagt ut det som skal være bilder av brevene fra guttene på Twitter med oversettelse av utdrag fra teksten:

Kritikk i sosiale medier

I det samme brevet skriver fotballtreneren også til sin bestemor og tante at han har det fint, og at de «ikke skal være for bekymret».

Uttalelsen er den første fra 25-åringen, som har skapt debatt i sosiale medier de siste dagene, melder NTB.

Enkelte har hyllet ham for de ubekreftede opplysningene om at han lot barna spise maten de hadde med seg, uten å ta noe selv. Andre mener det var uansvarlig av ham å ta med seg så unge gutter inn i en grotte under regnsesongen.

De tolv guttene i alderen 11 til 16 år har sittet innesperret sammen med treneren siden 23. juni, da de søkte ly for regnet under feiringen av bursdagen til en av spillerne.

