TÅKELAGT: Omtrent hele Delhi-området er dekket av tåke og støv. Dette bildet ble tatt i utkanten av hovedstaden New Delhi torsdag. Foto: Danish Siddiqui/Reuters

Ekstrem luftforurensing i New Delhi: Ber folk om å holde seg inne

Publisert: 16.06.18 09:53

Den indiske hovedstaden er teppelagt av en mørk tåke, så giftig at den ikke kan lenger kan måles av monitorene.

Den tykke tåken er synlig over så godt som hele hovedstaden i India denne uken. De indiske myndighetenes monitorer har målt konsentrasjonene i luften til 999 – det høyeste en monitor kan måle, ifølge The Guardian.

FAKTABOKS: India og forurensing India har over 1,2 milliarder innbyggere, og rundt 16 millioner av disse bor i hovedstadsområdet Delhi.

14 av verdens 20 mest forurensede byer ligger i India.

India har også det høyeste nivået av luftveissykdommer i verden.

En studie fra 2015 viser at rundt halvparten av alle skolebarn i Delhi hadde problemer med utviklingen av lungene, som aldri helt vil kunne helbredes. Kilder: Wikipedia, NTB, The Guardian.

Meteorologene sier at støvlaget også har fanget varme – og temperaturene har flere ganger oversteget 40 grader.

Denne uken bestemte myndighetene at all bygningsarbeid i byen skulle stanses frem til helgen for å redusere forurensingsnivåene, og legene har rådet folk til å holde seg innendørs så mye de kan.

– Som å røyke 50 sigaretter om dagen

Luftkvaliteten i Delhi ble ikke målt som god nok en eneste dag i mai i år, skriver The Times of India . Et såpass høyt forurensingsnivå er unormalt på denne tiden av året.

Under hindufestivalen Diwali kaster hundretusener av indere kinaputter, som sammen med den eksisterende forurensingen skaper en giftig tåke som dekker byen i flere måneder på høst- og vinterstid.

I fjor uttalte helseeksperter at forurensningsnivået på enkelte dager i november var like helseskadelig som å røyke 50 sigaretter om dagen.

Men de siste tre årene har støvstormene ankommet New Delhi flere måneder før den tradisjonelle «forurensingssesongen».

I januar sto en innsjø i India i flammer , noe ekspertene mener skyldtes forurensingen.

Verdens ti mest forurensede byer ligger i India

India huser ti av verdens mest forurensede byer. Tidligere var det New Delhi som toppet denne listen, men hovedstaden har nå falt til en sjetteplass.

Dette skyldes ikke at Delhi-luften har blitt bedre, men at luften har blitt enda verre i de andre byene, ifølge AFP. Industribyen Kanpur ligger nå på toppen.

