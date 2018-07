Trump før Putin-møte: Forholdet til Russland har aldri vært verre

Publisert: 16.07.18 08:36 Oppdatert: 16.07.18 09:06

UTENRIKS 2018-07-16T06:36:06Z

Kort tid før toppmøtet med Russlands president gir Trump «amerikansk tåpelighet» og FBIs etterforskning av presidentvalget skylden for det dårlige forholdet med Russland.

USAs president Donald Trump har ankommet Finlands hovedstad og skal mandag ha én dags toppmøte med Russlands president Vladimir Putin .

Bare timer før de to statslederne møtes igjen fyrer USAs president Donald Trump igjen løs på Twitter:

«Forholdet vårt til Russland har ALDRI vært verre takket være amerikansk tåpelighet og dumhet og nå, den iscenesatte heksejakten».

Med «iscenesatt heksejakt» henviser Trump til at en amerikansk storjury nylig ble reist tiltale mot tolv russiske etterretningsagenter for innblanding i valget i 2016.

Blant annet er russerne tiltalt for å ha hacket det demokratiske partiets e-poster og e-postene til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta.

Tiltalen er utformet av spesialetterforsker Robert Mueller, den tidligere FBI-direktøren som har ansvaret for granskingen av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Trump har ved flere anledninger sagt at Muellers etterforskning er en «iscenesatt heksejakt» .

Planen for dagen er først et en-til-en-møte, etterfulgt av et utvidet møte og arbeidslunsj for de to.

Det er også lagt inn tid til en offisiell mottagelse med Finlands president Sauli Niinistö, før Trump drar tilbake til USA.

Trump og Putin har møttes ved flere anledninger tidligere, og på pressekonferansen som ble holdt på slutten av NATO-toppmøtet i Brussel forrige uke sa Trump at han og Putin kommer godt overens, samtidig som han avviste at Putin er en fiende.

Han har ved flere anledninger signalisert at han håper på et mer vennskapelig forhold til Putin:

– Han er en konkurrent. Han representerer Russland. Jeg representerer USA. Så i én forstand er vi konkurrenter. Det er ikke noe spørsmål om venn eller fiende. Han er ikke fienden min. Og forhåpentligvis kan han kanskje bli en venn en dag. Det kan skje, sa han.

Søndag var det pressen som fikk gjennomgå på sosiale medier.

«På vei til Helsingfors, Finland – ser fram til å møte president Putin i morgen. Dessverre, uansett hvor bra jeg gjør det på toppmøtet, om jeg så ble gitt den store byen Moskva som vederlag for alle de synder og onder Russland har begått opp gjennom årene, så ville jeg bare ha kommet hjem til kritikk om at det ikke var godt nok – at jeg burde ha fått St. Petersburg i tillegg!» skrev Trump på Twitter dagen før toppmøtet.

I Helsinki har det vært store demonstrasjoner i forkant av toppmøtet, og søndag samlet flere tusen demonstranter seg i byen . Det er ventet flere demonstrasjoner mandag.

Trump har tidligere vært i England og Skottland , hvor til sammen flere titalls tusen demonstranter tok til gatene for å uttrykke sin misnøye med presidenten.