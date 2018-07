BØNN: Hver morgen ber elevene ved Mae Sai Prasitsart skole for sine savnede medelever. Foto: Danupon Saleesongsom

Grottedramaet: Ber for klassekameratene

Publisert: 06.07.18 13:31 Oppdatert: 06.07.18 15:04

UTENRIKS 2018-07-06T11:31:36Z

MAE SAI (VG) Medelevene til seks av de innestengte guttene i grotten, ber hver morgen for at de skal bli reddet.

Det er stille i skolegården til Mae Sai Prasitsart skole. Hundrevis av barn ber for at medelevene skal komme trygt ut av grotten.

De tolv thailandske fotballguttene og treneren har vært fanget i snart to uker. Seks av elevene som sitter fast inne i fjellet er elever ved skolen, som har over 3000 elever.

Hver morgen siden guttene ble meldt savnet har klassekameratene vært samlet til bønnestund. Skolen ligger sentralt i Mae Sai, 15 kilometer unna Tham Luang-grotten.

Savner vennene

Elevene sitter pent ved pultene når VG kommer på besøk i et av klasserommene.

Ved to av pultene skulle trettenåringene Panumat Saengdee og Duangpet Promthep sittet. De er fanget i grotten, hvor oksygennivået nå har falt til 15 prosent.

Klassekameratene forteller VG at de savner vennene sine og at de ber for trygg retur. Men selv om situasjonen er alvorstynget, er elevene håpefulle.

– Kan dere be dem om å gjøre ferdig leksene før de kommer tilbake, roper en av elevene spøkefullt etter VGs reporter.

Vanlig å besøke grotten

Det var 23. juni at fotballaget og treneren dro til grotten for å feire bursdagen til en av guttene. De hadde med snacks, litt drikke, og planen var at feiringen skulle fortsette hjemme hos bursdagsbarnet.

Slik gikk det ikke.

VG spurte medelevene om hvor mange som har besøkt grotten. Omtrent to tredjedeler av klassen rakk opp hånden.

Ingen av dem har imidlertid vært like langt inne som klassekameratene deres er nå, fire kilometer inn i fjellet. Elevene forteller at fotballaget hadde en spesiell tilknytning til Tham Luang-grotten, som vanligvis skal være mer besøkt av turister enn av lokalbefolkningen.

Treneren til fotballaget Aekkapol Chanthawong (25), som ifølge turistpolitiet har vært buddhistisk munk i åtte år, har brukt grotten til å meditere.

Det skal være stille og enkelt å konsentrere seg i grotten, forteller elevene.

«Mørkt og skummelt»

CNN, som også har besøkt skolen, har snakket med elever som beskriver grottegangene som et «mørkt og skummelt sted».

En elev som spiller på samme fotballag som guttene i grotten, men som droppet trening dagen de forsvant, sier til CNN at det alltid har vært uaktuelt for ham å besøke grotten.

Dykker døde

Siden guttene og treneren ble funnet natt til mandag, har det vært så stor aktivitet i grotten at det tærer på oksygennivået.

Oksygenflasker skal nå være plassert flere steder langs den fire kilometer lange og svært farefulle grottegangen inn til guttene.

Den tidligere marinejegeren Saman Kunan (38) omkom natt til fredag etter å ha levert forsyninger til fotballaget og selv gått tom for luft.

På et pressemøte fredag morgen sa det thailandske forsvarets talsmann Chalongchai Chaiyakham at oksygentilførsel i grotten har topp prioritet.