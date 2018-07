EVAKUERT: En rekke beboere i Innaarsuit på Grønland er evakuert. Foto: Karl Petersen/Ritzau Scanpix/NTB scanpix

Frykter isfjell vil utløse flodbølge

Ingvild Silseth

NTB

Publisert: 13.07.18 10:18

UTENRIKS 2018-07-13T08:18:45Z

En rekke beboere i Innaarsuit på Grønland er evakuert, etter at et enormt isfjell har grunnstøtt like ved. Bygdebestyreren frykter at fjellet skal kalve og utløse en flodbølge.

Meldingen om at isfjellet hadde grunnstøtt kom torsdag denne uken.

– Befolkningen i Innaarsuit er svært bekymret for dette store isfjellet, fordi det kan få fatale konsekvenser hvis det kalver, sier bygdebestyrer Karl Petersen til Sermitsiaq .

Innarsuit er ei bygd i Upernavik kommune, nordvest på Grønland:

Deler av bygda evakuert

Vaktsjef Lina Davidsen i Grønlands Politi sier fredag at de som bor nærmest isfjellet har blitt evakuert.

– Vi har evakuert beboere i faresonen til andre steder i bygda, sier hun til Grønlands radio. Det er uvisst når de evakuerte kan vende hjem.

– Det er det naturkreftene som avgjør, sier Davidsen, som håper at isfjellet blir tatt av strømmen.

Politiet og den lokale beredskapsledelsen skal ha et møte om situasjonen senere fredag. Bygdebestyrer Petersen mener ifølge Grønlands radio at et møte ikke er nok, og ønsker at isfjellet skal bukseres bort fra bygda.

Fire omkom i fjor

I juni i fjor mistet fire mennesker livet og flere skadet, da bygda Nuugaatsiaq ble rammet av en flodbølge, som skyldtes et stort steinskred.

En rekke bygninger ble skylt på sjøen, og bygda er i dag tom for folk.

Det er uklart om det var et jordskjelv som utløste skredet. Det ble registrert rystelser i bakken, men disse kan ha vært forårsaket av de enorme steinmassene som raste ut i fjorden.