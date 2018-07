LETER FORTSATT: En gruppe thailandske marinesoldater insiserer grotten i helgen. Foto: AFP

Fotballag fortsatt fanget – dykkere tar seg dypere inn i grotten

Publisert: 01.07.18 05:12 Oppdatert: 01.07.18 05:31

UTENRIKS 2018-07-01T03:12:01Z

De 12 guttene og treneren er fortsatt ikke funnet etter å ha vært savnet i snart åtte døgn.

Det var forrige lørdag ungdommene i alderen 11-16 år og treneren på 25 ble meldt savnet i Thailand . Sykler, sko og utstyr ble funnet utenfor hovedinngangen til Tham Luang-grottesystemet, og det er antatt at guttene ble fanget da styrtregn oversvømte inngangen etter at de hadde tatt seg inn dit i 13-tiden.

Rundt 1000 redningsmannskaper har vært i sving dag og natt siden da for å forsøke å lokalisere og ta seg inn til de savnede ungdommene. I tillegg til spesialsoldater og dykkere fra marinen, har landet fått assistanse fra britiske grottedykkere, et team fra Kina og spesialsoldater fra USA. Egne grupper med oversettere til kinesisk og engelsk er på plass for å hjelpe.

Også en gruppe erfarne grottedykkere fra Australia var på plass søndag morgen.

– Vi er her for å hjelpe den thailandske regjeringen med deres operasjon, sier Cameron Noble fra Australias utenriksdepartement, ifølge NTB.

Ifølge Bangkok Post har det den siste dagen regnet mindre, noe som har gjort det lettere for redningsmannskapet. Men fortsatt er det ingen spor etter guttene.



























Lørdag tok dykkerne seg enda dypere inn i grotten og en gruppe ledet av politiet forsøkte å ta seg inn fra utsiden gjennom å drille en inngang lenger bort fra inngangen.

Guvernør Narongsak Osotthanakorn sier redningsmannskapene har hatt fremgang på flere områder, spesielt med å pumpe vann ut av grottene – etter at de fikk ekstra kraftige pumper på plass.

Ifølge guvernæren er vannivået i ferd med å synke, og vannet blir mindre gjørmete.

Gjørmen i vannet har vanskeliggjort sikten for dykkerne. De har plassert oksygentanker for hver 25. meter inne i grotten og har nådd fram til et område kjent som «Kammer 3», som ligger nærmere kammeret «Pattaya Beach» hvor de tror guttene kan befinne seg. Også tidligere i uken nådde dykkerne Kammer 3, men da ble de tvunget til å snu på grunn av styrtregn.

Ifølge avisen består redningsoperasjonen nå av fire deler: Å tømme grotten for vann, å hindre at vann stiger underfra og oversvømmer grotten, å undersøke fjellet for å finne alternative innganger og å undersøke grotten for å finne ut om det er mulig å bore hull for å ta seg inn.

Lørdag morgen ble det også gjennomført medisinske- og evakuerings-øvelser for å forberede seg på finne ungdommene.