ARBEIDSLEDIG: Boris Johnson blir menig parlamentsmedlem fra Uxbridge etter å ha sagt opp jobben som britisk utenriksminister. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Boris-fans i strupen på Theresa Mays tilhengere

Publisert: 10.07.18 21:58 Oppdatert: 10.07.18 22:32

Theresa May presses hardt fra sine egne. Tirsdag har ytterligere to partikolleger sagt fra seg viktige verv, mens Mays tilhengere blir skjelt ut på interne forum.

Maria Caulfield and Ben Bradley har tirsdag kveld trukket seg som viseformenn i det konservative partiet i Storbritannia .

Oppsigelsene er dårlig nytt for May, mener BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

I løpet av dagen var det falske alarmer om ministere på vei ut.

Selv om May ikke mistet flere ministere i dag, setter flere karrieren på spill for å protestere mot Mays beslutning om å søke et mykere brexit.

Caulfield skriver i sitt avskjedsbrev at Mays brexit-plan ikke vil gjøre nytte av de positive mulighetene folkeavstemningen gir, mens Bradley mener at May-kompromisset vil binde Storbritannia for nært opp mot EU .

Whatsapp-kjefting

Med utnevnelsen av Jeremy Hunt til utenriksminister , er enda en av britenes viktigste ministerposter besatt av en som stemte for å bli i EU. Det gjorde også Theresa May i sin tid.

Fra utsiden freser brexit-forkjemperne. Boris Johnsons avgang som utenriksminister har ført til harde ord mot Mays tilhengere.

«Karriereklatrere». «Smigrere». «Ignorer løgnene». Det var noen av beskjedene som haglet mot May-fans og regjeringen tirsdag, viser lekkasjer til nettsiden Guido Fawkes .

Kompromissløse Philip Davies var blant dem som gikk hardest ut i en større konservativ Whatsapp-gruppe. Denne gruppen har vært blant stedene hvor brexit-forkjemperne har organisert seg i det daglige.

– Regjeringen synes at alle brexit-folk er dumme og at de er veldig smarte, men vi er ikke like dumme som de har lyst å tro, skriver Davies.

Detaljer på torsdag

May ville tirsdag ikke diskutere de mange oppsigelsene hos De Konservative. Men hun insisterte på at hennes plan ville sikre jobber etter brexit.

– Jeg respekterer absolutt velgernes beslutning, sa hun tirsdag.

Hun vil ha en mykere brexit, der varer kan flyte fritt og grensen til Nord-Irland ikke får fysiske stengsler. Samtidig er hun klokkeklar på at tiden med fri bevegelse av mennesker fra EU-land er over.

Detaljene i planen hennes kommer på torsdag.

Tirsdag fikk hun en håndsrekning fra EUs forhandlingssjef Michel Barnier, som sa at 80 prosent av brexit-avtalen allerede var i boks. Han sa i tillegg at han håpte å bli enig om en avtale med britene i enten oktober eller november.

Ingen tårer for Boris

Brexit-hærfører Michael Gove var blant dem som måtte forsikre det britiske folk om at han støttet Theresa May. Han trakk seg ikke.

Støtten fra dem som er igjen i tunge posisjoner i partiet har vært svak for Boris.

Heller ikke i britiske medier fikk Johnson mye støtte. Tabloidavisen The Sun , som støtter De Konservative, lurte på hva Johnsons EU-plan var.

– Johnson er den mest overvurderte politikeren i Storbritannia, og i særdeleshet av ham selv, skriver The Guardian på lederplass .

Avisen skrev videre at landet var kvitt en politiker som gjorde nasjonen forlegen, mens The Times mente at oppsigelsen bare kunne forstås gjennom Boris’ enorme personlige ambisjoner.