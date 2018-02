WHOs Syria-sjef: – Vi er kommet til sluttspillet

ISTANBUL (VG) WHO står klar med 700.000 medisinske behandlinger. Men organisasjonen nektes å redde liv i det marerittaktige Øst-Ghouta.

De siste dagene har vært de blodigste i det beleirede Øst-Ghouta siden krigen i Syria startet: Siden søndag er minst 300 personer blitt drept og over 1200 såret i forstaden til Damaskus, ifølge tall fra den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Jeg tror dessverre at den militære opptrappingen vil fortsette. Vi er kommet til sluttspillet, sier norske Elizabeth Hoff, leder for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria, til VG.

Øst-Ghouta, som ligger bare en halvtimes kjøretur fra Damaskus, beskrives som et helvete på jord. Bare tirsdag skal området, som er hjemmet til 400.000 mennesker, ha blitt utsatt for hele 127 luftangrep fra de syriske regjeringsstyrkene – over fem angrep i timen. Etter teppebombingen, startet bakkeangrepene.

Fakta Øst-Ghouta Forstad til hovedstaden Damaskus med cirka 400.000 innbyggere. Før krigen startet bodde der rundt to millioner mennesker i distriktet.

Under kontroll av ulike opprørsgrupper siden 2013. Flere av gruppene kriger mot hverandre.

Beleiret av Syrias regjeringshær med støtte fra Iran, libanesiske Hizbollah og Russland.

Innbyggerne lider under alvorlig mangel på mat og medisiner, og området blir daglig utsatt for luftangrep.

31. desember 2017 fikk omsider syriske Røde halvmåne evakuere 31 innbyggere til medisinsk behandling ved sykehuset i Damaskus. Over 750 personer står på venteliste.

Ingen nødhjelp slipper inn, med svært få unntak: 14. februar leverte Verdens helseorganisasjon (WHO) 10.000 medisinske behandlinger. Kilder: WHO, NTB

Nektes å redde liv

Øst-Ghouta er kontrollert av ulike opprørsgrupper og har siden 2013 vært beleiret av president Bashar al-Assad og hans regjering. Det betyr at ingen nødhjelp slipper inn, ei heller mat, vann og medisiner.

Det er fryktelig vanskelig og frustrerende å sitte og være klar til å hjelpe og vite at folk lider, uten å få gjort noe, sier Hoff, som bor i Damaskus.

WHO er parat med 700.000 medisinske behandlinger.

For å kunne hjelpe, trengs en pause i krigshandlingene og en godkjenning av syriske myndigheter. Det ser mørkt ut, vedgår Hoff.

– Vi har sendt elleve brev til regjeringen og bedt om godkjenning. Vi har ikke fått svar. Dessuten har den medisinske evakueringsplanen vært klar siden mai 2017, sier WHOs Syria-sjef på telefon til VG.

Ingen slipper inn – eller ut

VG var i Syria i januar og fikk nei fra Assad-regjeringen , i likhet med alle andre medier, til å slippe inn i Øst-Ghouta. Vi fikk derimot besøke frontlinjen i Jobar og møte de få sivile som er blitt evakuert fra krigsområdene til medisinsk behandling. Bare 31 er blitt evakuert. 750 står på venteliste, ifølge Hoff.

Pasientene vi besøkte ved barnesykehuset i Damaskus fortalte de at var «konstant redde» og ikke ville tilbake. Stikk i strid med deres bønn, er flere blitt sendt tilbake til krigsherjingene i Øst-Ghouta etter avtale mellom regjeringen og opprørerne.

Rapporter fra både innbyggerne selv og ulike organisasjoner peker på at Øst-Ghouta er beleiret både fra utsiden og innsiden. Opprørene skal nekte sivile å sippe ut, og bruker dem som menneskelige skjold mot regjeringshæren.

– Vi må bare anta det ligger politiske føringer blant disse militære opprørsgruppene om hvem de lar slippe ut, sier WHOs Hoff.

Hun sammenligner Øst-Ghouta med kampene i Øst-Aleppo, der sivile i praksis ble gisler for krigen.

«Ingen plass er trygg»

De siste dagenes angrep mot Øst-Ghouta har forferdet verdenssamfunnet. FNs barnefond UNICEF sendte like godt ut en blank nyhetsmelding. «Vi har ikke lenger ord», utdypet organisasjonen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har kalt situasjonen i Øst-Ghouta «helt forferdelig» og «uholdbar».

– Partene i Syria gir tilsynelatende blaffen i sivilbefolkningen på den andre siden, sier Jan Egeland, FN-rådgiver og leder i Flyktninghjelpen, til NTB.

I de siste dagenes teppebombing ble åtte sykehus i Øst-Ghouta rammet, ifølge den franskbaserte hjelpeorganisasjonen UOSSM. SOHR melder at russiske kampfly sto bak.

– Det er nærmest umulig å gi medisinsk hjelp under slike forhold. De ansatte må bare beskytte seg selv, sier Elizabeth Hoff.

– Det er grusomt å se alle de stakkarene som har mistet hjemmene sine og som ikke har noe sted å gjemme seg for bombene. De vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Ingen plass er trygg, fortsetter hun.