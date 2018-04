POLITISTASJONEN: Her på Al Barsha politistasjon sitter de to norske kvinnene, ifølge familien. Foto: GOOGLE

To norske kvinner fengslet i Dubai. Far: – Vi er fortvilet

Publisert: 28.04.18 06:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-28T04:55:07Z

To kvinner fra Trøndelag sitter fengslet på politistasjonen i Dubai etter at politiet for ti dager siden gjorde en razzia der kvinnene befant seg, opplyser faren til den ene av kvinnene til VG.

Familiene vet ikke hva kvinnene er siktet for, eller om de i det hele tatt er siktet, etter at de ble pågrepet 18. april.

– Vi vet ikke hva som skjer

– De er i avhør. Vi er fortvilet fordi hverken vi eller kvinnene vet hva som skjer videre. Kommunikasjonen mellom politiet og kvinnene er også veldig vanskelig. De blir intervjuet på dårlig engelsk og blir bedt om å signere på papirer med arabisk tekst, uten å kjenne det faktiske innholdet. De vil nok bli sittende i ytterligere 14 dager før vi vet noe mer, sier faren.

Han forteller at familiene har hyret inn flere advokater i Dubai .

– Men advokatene får ikke snakke med kvinnene så lenge etterforskningen pågår, sier faren.

Han forteller at kvinnene, som er i tyveårene, var sammen med en del andre personer da politiet kom og foretok en razzia. Kvinnene skulle ifølge faren ut og spise middag senere på kvelden, bare de to sammen med en nær venninne. I stedet ble de og en rekke andre som var til stede tatt med til politistasjonen i sentrum.

– Var dette en privat fest?

– Det vet vi ikke.

Faren sier at kvinnene aldri har hatt noe med politiet å gjøre tidligere.

– Dette er ressurssterke og flinke jenter som er vant til å ta seg frem. Vi stoler 100 prosent på dem, sier faren.

Familiene har hatt flere korte samtaler med kvinnene etter at de ble tatt med til politistasjonen Al Barsha. Her må kvinnene dele et rom med rundt seks andre personer.

– Soningsforholdene er langt under det vi er kjent med fra norske forhold. Lyset står på hele døgnet, de har ikke klokke, og sanitære forhold ved politistasjonen er uakseptable, sier faren til VG.

Familiene har snakket med kvinnene flere ganger, men bare i kort tid.

– De kan ta imot et fast beløp ukentlig på 500 AED, cirka 1200 norske kroner, fra venner i Dubai som de kan bruke på mat, toalettartikler, telefon og sånt. De kan ringe maksimalt fem minutter per dag. Det er veldig dyrt å ringe til Norge, sier faren.

– Sporet telefonen

Det første halvannet døgnet ante ikke familiene hva som hadde skjedd med kvinnene, de visste bare at de ikke fikk kontakt med dem.

– Vi klarte å spore mobilen og så at den var på politistasjon. Etter hvert ble telefonene tatt fra dem, forteller faren til VG.

– Hva gjør norske myndigheter?

– Vi har en bra dialog med dem, de oversetter dokumenter og sender informasjon. Vi har hatt en rekke samtaler med UD. De har flere personer ved ambassaden i Abu Dhabi og konsulatet i Dubai som bidrar. Det er mulig de ikke har den myndigheten vi ønsker at de skulle ha hatt. Så langt er det politiadvokaten og politiet ved Al Barsha politistasjon som styrer det hele, sier faren og legger til at de håper å få kvinnene hjem til Norge så raskt som mulig.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med politiet i Dubai.

Det var avisen Sør-Trøndelag som først omtalte saken om at de to kvinnene var fengslet.

Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere sitter varetektsfengslet. Familiene får konsulær bistand fra norske myndigheter.

– Vi kommer ikke til å gi ut noen detaljer i saken, og bekrefter ikke kjønn eller alder på de fengslede, sier pressekontakt Guri Solberg til VG.

Ambassadør Jens Eikaas sier til NRK at en av de ansatte ved ambassaden i De forente arabiske emirater har møtt kvinnene i fengselet.

– Vi forsøker å bistå dem så godt vi kan med de muligheter vi har, sier han.

Eikaas har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.