FORFULGT: Seksbarnsmoren Amina (30) er blant dem som oppholder seg i en leir ved Hamam al-Alil i Nord-Irak. Hun beskriver det som «helvete på jord», men takket være ektemannens IS-tilknytning er det vanskelig å komme seg ut. Foto: Amnesty International

Amnesty-rapport: Straffer irakiske kvinner for IS-tilknytning med vold og overgrep

Publisert: 17.04.18 01:28

Ny rapport fra Amnesty International skildrer redselsfull behandling av irakiske kvinner mistenkt for å ha tilknytning til IS.

I rapporten forteller organisasjonen om antatte IS-tilknyttede kvinner og barn som blir utsatt for omfattende menneskerettighetsbrudd. Mange er fanget i leire for internt fordrevne, uten mulighet til å komme seg vekk, der de blir utsatt for mishandling og seksuelle overgrep.

– Dette er helt lovløse tilstander, hvor leirene ligner straffeleire det ikke er mulig å komme ut av. Situasjonen kvinnene beskriver, er redselsfull, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

Kvinner og barn forfulgt

Anklagene sitter løst. Er man fjernt beslektet med personer involvert med Den Islamske stat, eller har flyktet fra IS-kontrollerte områder, er man fritt vilt. De nektes mat, vann og medisiner, blir stoppet fra å dra noe sted, og om de klarer å rømme hjem til landsbyen, blir de avvist. I flere tilfeller forteller kvinnene at mennene ble tvunget til å kjempe for IS, og at familien må ta straffen.

– Kvinner som har mistet sine menn, stigmatiseres og mistenkes fordi mennene deres kan ha vært i kontakt med IS, sier politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Gerald Folkvord.

Undersøkelsen er gjennomført av Amnesty International mellom oktober 2017 frem til mars i år. Historiene er hentet fra intervjuer med 92 kvinner i åtte ulike leire i provinsene Ninewa og Salah al-Din nord i Irak, i tillegg til ledere fra leirene, tidligere FN-ansatte og internasjonale NGO-ansatte.

Seksuell utpressing og stigmatisering

Amnestys funn viser at seksuelle overgrep mot gruppen har funnet sted i samtlige åtte leire. Handlingene blir hovedsakelig utført av bevæpnede aktører med tilknytning til leiren, og kvinnene blir ofte gjenstand for seksuell utpressing for penger, humanitær hjelp og beskyttelse, kommer det frem i rapporten.

– Stigmatiseringen er knyttet til irakiske myndigheters brutale kampanje mot alle som er mistenkt for å ha samarbeidet med IS. Det er ikke bare snakk om urettferdige rettssaker, men også så ille som vold og drap, sier Folkvord.

Et av intervjuobjektene, 44 år gamle «Israa» forteller følgende:

En lokal hjelpeorganisasjon kom til leiren for å dele ut kjøkkenutstyr. En av familiene ble beskyldt for å være «IS-familie», og ble slått med pinner. Over 50 familier gikk tomhendte hjem derfra, forteller hun i rapporten.

Flere intervjuobjekter forteller også at familiene deres har blitt nektet medisinsk hjelp av klinikker i nærheten av leirene. «Maha» forteller om sin syke sønn:

– Han tilbrakte en uke på sykehus i Hamam al-Alil-leiren, før de fant ut at mannen min var tilknyttet IS. Fra da av ble vi nektet hjelp.

– Hatet mot IS stikker dypt

Jakten på IS-medsammensvorne har fulgt det samme mønsteret siden kampene startet, forteller Folkvord.

– Hatet mot IS stikker veldig dypt, og blir aktivt bygget opp av irakiske myndigheter. Men det er en utvikling fra helt tilbake til den amerikanske invasjonen i 2003, med kampanjen mot alle tilknyttet Saddam Husseins Baath-parti. Anti-sunni-styrkene er nå innlemmet i den irakiske hæren, og fienden er nå definert som IS, forklarer han.

Amnesty ber det internasjonale samfunnet om å gjøre det de kan for å motarbeide stigmatiseringen.

– For det første er det en ufattelig urett de utsettes for. For det andre vil en videreføring av det delte irakiske samfunnet gjøre det vanskeligere å bekjempe ekstremisme. Det som pågår nå underbygger budskapet ekstremistene prøver å få ut, sier Folkvord.