FORTSETTER: En såret mann fraktes bort av ambulansen etter en demonstrasjon til støtte for den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont. Demonstrasjonen kom etter at Puigdemont ble arrestert av tysk politi i slutten av mars i år, seks måneder etter uavhengighetserklæringen. Foto: LLUIS GENE / AFP

Fullstendig fastlåst i Catalonia

Publisert: 23.04.18 23:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-23T21:12:38Z

BARCELONA (VG) Nesten syv måneder etter at separatistene i Catalonia erklærte uavhengighet fra Spania, er resultatet kaos, splittelse og ingen løsninger i sikte.

Innbyggerne i Catalonia har vunnet retten til en selvstendig stat, annonserte daværende regionpresident i Catalonia, Carles Puigdemont, etter at resultatet var klart av den ulovlige folkeavstemningen 1. oktober 2017.

De nesten syv månedene som har fulgt, har vist seg å by på langt flere problemer enn løsninger for regionen.

16 i eksil eller fengsel

I skrivende stund er syv katalanske politikere i eksil og ni i fengsel i Spania. Gjennom hele det siste halvåret har vi sett massive protester i gatene, og en stadig voksende splittelse mellom dem som mener Catalonia bør bli sin egen stat og dem som vil at regionen skal forbli en del av Spania.

– Vi er blokkert, kort sagt. Det har vi i grunn vært siden 2015, da de uavhengige partiene vant valget, men ikke hadde flertall til å gjennomføre sitt krav om uavhengighet. Siden oktober har begge partene forsterket sin posisjon, og resultatet er en sterkere polarisering. Vi har ingen mulighet til å gå fremover, og det er for sent å snu, oppsummerer professor ved det uavhengige universitetet i Barcelona, Oriol Bartomeus Bayes, til VG.

Begge parter frir til Europa

Selv om uavhengighetskonflikten i Catalonia ikke lenger skaper daglige overskrifter i norske aviser, er kampen i aller høyeste grad fortsatt pågående.

Med 7 katalanske toppolitikere eksil i andre europeiske land, er Europa dratt inn i den katalanske uavhengighetsstriden.

Helt siden den underkjente folkeavstemningen for uavhengighet i oktober, har Carles Puigdemont prøvd å få EU til å engasjere seg for katalanernes sak.

Fakta Fakta om krisen mellom Catalonia og Spania * 1. oktober 2017: Folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltagelsen er bare på 43 prosent. * 27. oktober: Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og utskriver nyvalg i Catalonia. * 3. november: Puigdemont og fire tidligere ministre har reist til Belgia for å unngå å bli arrestert i hjemlandet. En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot dem. Den blir senere trukket tilbake. * 21. desember: Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir største parti, men separatistenes partier får samlet flertall. * 25. mars 2018: Puigdemont blir pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland. * 6. april 2018: Puigdemont blir løslatt fra tysk varetekt etter å ha stilt kausjon. Nå har tysk domstol 60 dager på seg for å behandle Spanias krav om utlevering. (Kilde: NTB)

Spanias statsminister Mariano Rajoy kjemper også for EUs sympati og støtte. Særlig vil han ha utlevert de katalanske politikerne som har gått i eksil. Men han har spilt kortene sine dårlig, mener professor i internasjonale relasjoner ved European University of Madrid, Alana Moceri.

– Rajoy har gjort én stor feil: Han burde for lenge siden ha igangsatt en dialog med separatistene istedenfor å gjemme seg bak loven og politiet, hvor resultatet ble at vi fikk den mye omtalte voldsbruken under folkeavstemningen i høst. Det ga separatistbevegelsen et moralsk overtak som de fortsatt bruker i sin kampanje, er professor Moceris analyse.

Domstolen tar fokus

Allerede den 3. november utstedte en spansk domstol en europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre som hadde rømt til Belgia, men ordren ble senere trukket tilbake. Den 23. mars fornyet en spansk dommer arrestordren på Puigdemont, med det resultatet at ekspresidenten i Catalonia ble pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland, den 25. mars.

– Det var som om vi kunne høre et lettelsens sukk fra Madrid da Puigdemont ble arrestert i Tyskland, fordi endelig følte de at Europa hjalp dem, sier professor Moceri, til VG.

Ennå er det ikke klart om det Spania anklager Puigdemont for, oppvigleri og opprør, også er ulovlig i henhold til tysk lovverk. Han er løslatt mot kausjon, men Tyskland må bestemme seg innen 60 dager for hvorvidt de skal utlevere mannen som har blitt selve gallionsfiguren for uavhengighetskampen, til Spania.

– Koalisjonen er svakeste ledd

Som om ikke katalanerne hadde vært gjennom nok avstemninger og valg disse turbulente månedene, snakkes det i Barcelona nå om et nyvalg for regionen. Årsaken er at de katalanske uavhengighetspartiene, som sikret seg et knapt flertall i valget før jul, ikke har klart å danne en regjering. Nå teller statsminister Rajoy ned til 22. mai, som er fristen uavhengighetspartiene har fått.

Fakta PSSST! KAN BLI NYVALG: Det katalanske parlamentet har frist på seg frem til 22. mai med å danne en regjering. Klarer de ikke det, vil det bli utlyst nyvalg, sannsynligvis i juli. De tre kandidatene som uavhengighetspartiene så langt har foreslått som katalansk president, har alle blitt underkjent av Madrid.

– Du kan si at partikoalisjonen er det svakeste leddet i separatistbevegelsen nå. Det er ikke lett for dem å samarbeide, fordi selv om de deler ønsket om en løsrivelse fra Spania, så er det partier som er ideologisk veldig ulike, minner Moceri om.

Et nyvalg, som kan bli allerede i juli, vil ikke endre noe, mener Barcelona-professor Bayes.

– Utfallet har blitt mer eller mindre det samme i hvert valg siden 2012, og kan antas å følge samme mønster denne gangen: Et knapt flertall til uavhengighetsleiren, sier han til VG.

Destruktivt

Ned fra de små balkongene i Barcelonas snirklete gater henger det fortsatt katalanske flagg, som en kontant påminnelse om den pågående krisen. Professor Oriol Bartomeus Bayes betegner den nåværende situasjonen som «grusom», og frykter en destruktiv splittelse.

– Vi begynner nå å se en klar splittelse mellom den katalansktalende delen av befolkningen, og dem som snakker spansk. Jeg tror vi nå risikerer at det vi har jobbet for så lenge, å leve godt sammen i et mangfoldig samfunn, reverseres. Og når ikke folket i Catalonia står samlet, vil de heller ikke klare å kjempe for bedre vilkår for regionen sin, sier Bayes.

Utmattet av konflikt

Det store politiske engasjementet fra begge leire viste seg tydelig i den høye valgdeltagelsen den 21. desember. Men folk er mer utmattet nå, mener Madrid-professor Moceri.

– Det som er så hjerteskjærende er at dette spørsmålet har blitt så altabsorberende at folk nærmest ikke har snakket om annet. Det er knyttet enormt sterke følelser til det. På den ene siden har du en katalansk minoritet der mange har følt seg undertrykt av spanjoler i lange tider, og debatten har revet opp de sårene. På den andre siden har separatistene «luftet Spanias skittentøy» foran Europa, noe som har vært sårende for mange spanjoler. Nå er folk flest ganske utmattet av at denne konflikten som har pågått så lenge, sier professoren til VG.

Spår årevis med konflikt

I Barcelona treffer VG pårørende og venner til fengslede katalanske politikere, som sier de har laget langtidsplaner for hvordan de skal klare seg uten sine kjære i hverdagen.

Ekspertene har heller ingen tro på en snarlig løsning i den vonde konflikten.

– Den eneste løsningen er at partene aksepterer realitetene. Det vil si at uavhengighetsforkjemperne må akseptere at akkurat nå er ikke en løsrivelse fra Spania mulig, og Spania må akseptere at det er et sterkt ønske i Catalonia om å reformere deres forhold til Spania. Problemet er at nå viser ingen av partene tegn til en slik innsikt. Det mest sannsynlige er at denne fullstendige blokkeringen vil vare, og det i minst 3–4 år, avslutter professor Bayes.

Denne artikkelen handler om Spania

Catalonia