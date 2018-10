TALTE I PARLAMENTET: Erdogan talte tirsdag i parlamentet i Ankara om Khashoggi-saken. Foto: KAYHAN OZER / AFP

Tyrkia-ekspert: Erdogan med skjult budskap til Saudi-Arabia

ISTANBUL (VG) president Recep Tayyip Erdogan ba mellom linjene Kong Salman om å kvitte seg med sønnen i sin Khashoggi-tale, mener tyrkisk professor.

Tirsdag bekreftet Tyrkias president Erdogan at tyrkiske myndigheter mener at Jamal Khashoggi ble drept , og at det skal være snakk om et politisk motivert, planlagt drap.

Den regimekritiske saudiske journalisten forsvant etter å ha besøkt det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

– Alt tyder på at Jamal Khashoggi ble drept på ondt og kaldblodig vis, og hvitvasking av slik barbarisme vil skade samvittigheten til hele menneskeheten. Vi forventer samme melding fra Saudi-Arabia, sa Erdogan fra talerstolen i parlamentet i Ankara.

Men han nevnte ikke kronprins Mohammed bin Salman i talen sin, til tross for at de utallige lekkasjene fra den tyrkiske etterforskningen i saken angivelig skal bevise at kronprinsen var direkte involvert i drapet.

Roste kongen, men nevnte ikke kronprins

Soli Özel, professor i internasjonale relasjoner ved Kadir Has-universitetet i Istanbul og forsker ved Sciences Po i Paris, mener imidlertid å finne et skjult budskap i Erdogans tale.

– Slik jeg oppfattet Erdogan, sier han mellom linjene at Kong Salman bør kvitte seg med sønnen sin, kronprins Mohammed bin Salman, sier Özel til VG.

– Erdogans ord var svært behørig valgt, og han sendte et presist budskap, fortsetter han.

Özel begrunner sin analyse slik:

Erdogan sa i talen at Tyrkia mente dette var et planlagt drap, noe som direkte motsier den offisielle forklaringen fra Saudi-Arabia. Sistnevnte hevder at Khashoggi ble drept da en slåsskamp oppsto på konsulatet. Dermed viser Erdogan ingen tillit til kronprinsen, som de siste årene er blitt kongedømmets de facto overhode.

Samtidig adresserte Erdogan kong Salman på en respektfull måte i talen. Dette viser, ifølge Özel, at Tyrkias president vil ivareta et godt forhold til landets konge.

Derfor trenger Tyrkia Saudi-Arabia

– Erdogan vil ikke bryte alle relasjoner med Saudi-Arabia. Jeg tror ingen av dem vil bli mer fiender enn de allerede er. Dessuten – Saudi-Arabia er nøkkelen for å kunne dra på hajj (pilegrimsreise journ.anm.). Erdogan kan ikke forsvare overfor den tyrkiske befolkningen at de ikke kan utføre hajj på grunn av politiske uenigheter, mener den tyrkiske professoren.

Ifølge Özel har Erdogan ønsket å plassere Tyrkia i sentrum av Khashoggi-saken; både fordi det angivelige drapet tross alt skjedde her, men også fordi saken er av stor politisk betydning for Erdogan.

Saken har gitt Tyrkia en bedre posisjon i den innbyrdes konkurransen om regional innflytelse mellom Tyrkia og Saudi-Arabia. Og samarbeidet med USAs Donald Trump har fått en oppsving, ifølge Özel.

Kong Salmans rådgiver til VG: – En trist sak

VG har forsøkt å komme i kontakt med en rekke kilder sentralt plassert i Riyadh. De færreste ønsker å kommentere Khashoggi-saken.

Hoda Al-Helaissi, medlem av Kong Salmans rådgivende organ, Shura Council, gir imidlertid et svar:

– Khashoggi-saken er trist og komplisert. Alt vi har er rene spekulasjoner, og jeg fortrekker å avvente resultatet fra den offisielle etterforskningen. Alle de ulike kommentarene som blir fremsatt basert på spekulasjoner har vært svært ødeleggende, sier hun.