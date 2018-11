Nordmann funnet død og ranet i Tsjekkia

En nordmann ble i oktober funnet død og ranet utenfor den tsjekkiske hovedstaden Praha. Tsjekkisk politi har pågrepet en person de knytter til ugjerningen.

Publisert: 08.11.18 17:30

– Vi har fått opplyst fra Kripos at det er funnet en død nordmann i Praha . I samme forbindelse har tsjekkisk politi pågrepet en person som er siktet for alvorlig kroppsskade, sier Tore Salvesen seksjonsleder for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd i Vest politidistrikt.

Den pågrepne personen er også siktet for tyveri, uautorisert bruk av kort og forfalskning.

Nordmannen ble meldt savnet 15. oktober.

Mannen skal ifølge VGs opplysninger ha vært på ferie i Praha.

– Det kom som et sjokk. Han var verdens snilleste mann, sier en nær venn av avdøde.

Kripos bistår

Presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i Kripos bekrefter til VG at de 15. oktober fikk en henvendelse via Interpol om å bistå i saken. De har i den forbindelse hjulpet tsjekkisk politi med å identifisere mannen samt å varsle de pårørende i Norge.

– Vi fikk første henvendelse 15. oktober, så har vi hatt kontakt siden. Det kan nok komme flere henvendelser, sier hun.

To dager etter at mannen ble meldt savnet ble han identifisert ved hjelp av fingeravtrykk.

UD bekrefter til VG at de en nordmann er funnet død i Tsjekkia i oktober, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få tsjekkisk politi i tale, men har foreløpig ikke lykkes.