FORHÅNDSSTEMTE: Denne mannen avga sin stemme til årets mellomvalg i Georgia allerede i oktober. Foto: LAWRENCE BRYANT / REUTERS

Slik hindres mange amerikanere i å stemme

I USA har det for mange blitt vanskeligere å stemme. Andre har mistet muligheten helt. Demokrater beskylder republikanere for å ha velgerundertrykkelse som en bevisst strategi for å vinne valg.

Publisert: 06.11.18 19:21

– Velgerundertrykkelse er et reelt problem i USA . Det blir gjort forsøk på å frarøve folk stemmeretten. I årets mellomvalg er det mange steder det er veldig jevnt mellom to kandidater. Da kan dette fort påvirke valgresultatet flere steder.

Det sier professor i politikk ved Columbia University i New York, Robert Shapiro til VG. Han sier også at det finnes gode argumenter for å hevde at det er Republikanerne som har tjent mest på at dette skjer.

– Vi vet at de som oftest blir rammet av velgerundertrykkelse er fattige. Blant dem er en stor andel minoriteter og afroamerikanere. Vi vet også at disse i større grad stemmer på Demokratene enn Republikanerne, forklarer professoren, som likevel legger til at dette er vanskelig å bevise all den tid man ikke med sikkerhet kan vite hva de som ikke har stemt ville ha stemt.

Kommunikasjonsdirektør Jason Noble i Let America Vote, en organisasjon, startet av demokrater, som jobber mot velgerundertrykkelse, er blant dem som mener dette er en bevisst strategi fra Republikanerne for å vinne valg.

– Det har de demonstrert gang på gang de siste tiårene. Ser man hvor velgerundertrykkelse skjer og hvem som styrer de delstatene det skjer i, så ser man at det er der Republikanerne har makten, sier Noble til VG.

Han ser på det som en trussel mot demokratiet, og viser blant annet til en dom i Nord-Carolina i fjor der dommeren skriver rett ut at et forsøk fra Republikanerne på velgerundertrykkelser var «et angrep med nesten kirurgisk presisjon» på stemmeretten til den svarte delen av delstatens befolkning.

– Man har et politisk parti i dette landet som er villig til å underminere grunnstammen i et demokrati, én person, én stemme, for å beholde makten.

99 lovforslag

Noble mener problemet med at folk både indirekte og direkte blir fratatt muligheten til å stemme har blitt større i en rekke stater de siste 10 årene. Og verre, hevder han, har det blitt etter at Donald Trump vant presidentvalget i 2016.

Ifølge Brennan Center for Justice ble det i fjor introdusert 99 ulike lovforslag i 31 delstater som vil innskrenke folks muligheter for å avgi stemme.

– Trump og hans folk har brukt valgjuks som en unnskyldning til å utføre enda mer velgerundertrykkelse.

Noble nevner et konkret eksempel fra oppkjøringen til årets mellomvalg.

– I 2016 tapte Trump New Hampshire med svært små marginer. Etterpå hevdet Republikanere at Demokratene kjørte velgere inn i staten i busser for å vinne. Ingen har funnet bevis på dette, men de siste to årene har Republikanerne, som har makten i delstaten, gjort det vanskeligere for studenter og nye innbyggere å stemme der ved å for eksempel å kreve at dersom du er bileier så må du ha sertifikat utstedt fra New Hampshire for å få stemme. Få studenter vil prioritere å bruke penger på et ekstra sertifikat, mener Nobel.

Mangler bindestrek i navn

Han lister også opp en rekke andre eksempler på beskyldninger om velgerundertrykkelse som har dukket opp den siste tiden:

I Dodge City (Kansas), en by med 27.000 innbyggere der rundt 60 prosent er latinamerikanere, har man flyttet byens eneste stemmelokale til utkanten av byen, hvor det bor flest hvite mennesker. Latinamerikanerne har ofte lavtlønnede jobber der det er vanskeligere å ta fri. Særlig om en må bruke store deler av dagen for å stå i kø i byens eneste valglokale som er langt unna.

I Nord-Dakota så man nylig at man måtte ha ID med bostedsadresse for å stemme. I den staten er det mange indianere som bor i reservat der de ikke har bostedsadresser. Dette gjør at de ikke kan få den ID-en de trenger.

I Georgia har det kommet beskyldninger om en rekke ulike former for velgerundertrykkelse. Ekstra spesielt her er det at mens Stacey Abrams kan bli landets første svarte, kvinnelige guvernør er hennes motkandidat, Brian Kemp, delstatens administrasjonssjef og dermed den som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av valget. Han har for eksempel nektet å sende 53.000 søknader om å bli registrert til å avgi stemme gjennom systemet, fordi det har vært små stavefeil i navnene deres. Gjerne bare en manglende bindestrek. 70 prosent av disse er afroamerikanere. Disse er dermed helt avskåret fra å stemme.

Ifølge en undersøkelse av organisasjonen Palast Investigative Fund skal også 340.000 ha blitt fjernet fra stemmeregisteret på det de mener er falskt grunnlag. Påstanden har vært at de har flyttet uten å registret det i registeret. Organisasjonen sier de fremdeles bor på sine registrerte adresser. Heller ikke disse vil få avgitt stemme.

I Georgia har man også sett forsøk på å stenge stemmelokaler der det bor mange afroamerikanere. Dermed må de reise langt for stemme. Det kan være vanskelig dersom du ikke har bil.

Felles for gruppene i eksemplene – studenter, latinamerikanere, innfødte amerikanere og afroamerikanere – er at de statistisk oftere stemmer på Demokratene enn Republikanerne.

Krever ID mange ikke har

Professor Robert Shapiro bekrefter at alle metodene i eksemplene over er typiske for forsøk på å hindre enkelte grupper å avgi stemme ved amerikanske valg.

Han nevner også det faktum at man i mange stater blir fjernet fra stemmeregistrene dersom det har gått en stund siden sist du stemte som et problem. Mange har kanskje ikke engang fått med seg at de er fjernet.

– Dette er typisk noe som velutdannede mennesker har kontroll på og klarer å manøvrer seg gjennom reglene på, men som fattige uten særlig utdanning sliter med, sier Shapiro.

Han peker videre på at mange stater krever du viser foto-ID utstedt av staten, som pass eller førerkort, for å stemme.

– For mange fattige er det ikke et alternativ å reise ut av landet, eller å kjøpe seg bil. Da har man ikke disse tingene. Dersom myndighetene ønsker å få opp valgdeltagelsen burde det vært enklere å få utstedt en form for ID, som ikke er pass, eller førerkort, men som er godkjent, mener professoren.

En annen metode professoren trekker frem er at det mange steder har blitt vanskeligere å forhåndsstemme, fordi det er færre steder man kan gjøre det og de har kortere åpningstid.

– Det har betydning for oss som alltid har tirsdag som valgdag. Det er arbeidsdag for folk flest, og særlig for mennesker i lavtlønnede yrker kan det være vanskelig å ta fri på valgdagen, minner Shapiro om.

I fjor skrev VG om hvordan over 40 millioner amerikanere bor under fattigdomsgrensen .