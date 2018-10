UNG STEMME: Janna Jihad blogger om livet på Vestbredden. Foto: GULSHAN KHAN / AFP

Janna (12) reagerer kraftig på MIFF-annonse: – Slike beskyldninger er farlige for meg

12 år gamle Janna Jihad fra Vestbredden i Palestina reagerer sterkt på måten hun blir fremstilt på av organisasjonen Med Israel for fred i avisannonser over hele landet.

– Jeg vil ikke drepe noen. Jeg vil leve i fred med alle, gjerne i samme land, sier hun til VG.

Torsdag arrangeres Operasjon Dagsverk. Skoleelever over hele landet skal jobbe og tjene penger til KFUM/KFUK Globals arbeid med palestinsk ungdom. I helgen publiserte flere norske aviser helsides annonser bestilt av organisasjonen Med Israel for fred som går svært hardt ut mot OD-prosjektet. VG var blant avisene som publiserte annonsen.

Bildet av 12 år gamle Janna preger annonsen som oppfordrer til boikott av Operasjon Dagsverk. I annonsen hevdes det at den palestinske jenta kjemper for å utslette Israel.

Angrer ikke

– Slike beskyldninger er farlige for meg. Jeg får mange trusler og blir redd. De sier at de skal drepe meg, arrestere meg, at de vet hvor jeg bor og kjenner skoleveien min, sier Janna.

– Reklame med politisk budskap er legitimt, men annonsen burde ikke vært publisert i denne form. Forklaringen er en rutinesvikt. Vi følger nå opp saken for å unngå at noe lignende skjer igjen, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

Organisasjonen Med Israel for Fred angrer overhodet ikke på at de brukte Jannas navn og bilde i annonsen. Det sier styremedlem Jan Benjamin Rødner som er MIFFs grunnlegger. Han mener hun skyves frem av sin egen familie og gjøres til en offentlig person.

– Flere redaktører har i dag beklaget at annonsen ble trykket. VGs redaktør gjennomgår rutiner slik at det ikke skal skje igjen. Hva tenker du om det?

– Det er svært uventet og i strid med pressens oppgave. De vil stoppe ytringsfriheten. Det er bare å sjekke. Alt vi sier i annonsen er dokumentert, hevder Rødner.

Traumebehandling og ikkevold

Fredrik Glad-Gjernes i KFUM/KFUK Global forstår ikke hvorfor en rekke store, norske medier valgte å trykke annonsen i helgen.

– Det må ha skjedd en forferdelig feilvurdering, sier Glad-Gjernes.

– Vi har møtt Janna og hun er godt kjent med vårt program. Pengene som Operasjon Dagsverk samler inn skal gå til traumebehandling av ungdommer på Gaza, Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Behandlingen er rettet mot ungdom som har vært fengslet i Israel. Vi skal også bruke pengene på utdanningsprosjekter om likstilling og menneskerettigheter, demokratibygging og utdanningen rettet mot det å finne ikkevoldelige løsninger. Jeg forstår ikke hvorfor MIFF går så hardt ut mot det, sier Fredrik Glad-Gjernes.

Han opplever Janna (12) som ei fantastisk jente, midt i et voldsomt krysspress.

– Mange vil at slike ungdommer skal bli ekstremister. Hun står for det stikk motsatte, sier Glad-Gjernes.

Blogger om livet sitt

Janna Jihad blir kalt verdens yngste journalist. Helt siden hun var 7 år gammel har hun brukt mobiltelefonen til å spre bilder og film om livet sitt på Vestbredden. Hun har nesten 300.000 følgere på Facebook.

– Mitt mål er å vise verden hva som skjer her. Jeg vil vise dere mitt liv under okkupasjon. Det budskapet vil noen ødelegge med den annonsen, sier Janna som VG snakker med etter å ha fått tillatelse av moren Nawal Tamimi.

Familien bor i landsbyen Nabi Salih på Vestbredden. Jannas kusine er Ahed Tamimi (17), som er blitt et symbol på den palestinske motstandskampen.

Janna forteller om sin hverdag som skolejente: – Egentlig tar det bare en halvtime å kjøre til skolen min. Men vi må gjennom to israelske kontroller og bruker 3 timer på veien. Vi hører ofte bombenedslag og lukten av gass, forteller Janna som går på den amerikanske skolen i Palestina, i Ramallah.

Hun forteller at bestemoren som trenger dialyse tre dager i uken, ofte ikke kommer seg til sykehus på grunn av kontroller og blokade.

– Mye av det jeg filmer og deler skjer rett utenfor huset vårt. Mitt budskap er fred. Jeg vil ha en barndom, leve i harmoni med alle rundt meg. Vi vil ikke ha krig, sier Janna.