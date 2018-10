IMOT: Republikaneren og presidenten Donald Trump er forkjemper for en kapitalistisk blandingsøkonomi, og ønsker ikke at sosialisme skal få grobunn i USA. Foto: Evan Vucci / AP / TT NYHETSBYRÅN

Trump frykter sosialismens innmarsj: Bruker Norge som eksempel i ny rapport

Trump-administrasjonen publiserte denne uken en 70-sider lang rapport om ulempene ved sosialisme. Der peker de blant annet på Norge og Norden.

Publisert: 28.10.18

Med det amerikanske mellomvalget 6. november like om hjørnet ble det tirsdag publisert en rapport fra Det hvite hus’ økonomiske rådgivere, Council of Economic Advisers, (CEA), med navnet «The Opportunity Costs of Socialism ».

– De nye demokratene er radikale sosialister som ønsker å modellere Amerikas økonomi etter Venezuela, har Trump tidligere skrevet i en kronikk i USA Today .

Som eksempler på hvor galt det kan gå, bruker Det hvite hus Venezuela, Kina under Mao Zedong, Sovjetunionen og Skandinavia.

Trump har flere ganger dratt paralleller mellom Demokratene og sosialisme, og mange vil kanskje ta til orde for at rapporten, som blant annet konkluderer med at nordiske land har 15 prosent lavere levestandard enn USA , kom betimelig.

– En drøm

– Flere har insistert på at man burde ha mer av den skandinaviske modellen i USA. Derfor er det viktig for Trump og administrasjonen og si at USA er bedre, sier professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, til VG.

Har ikke selv lest hele rapporten, men mener mange av regnestykkene den presenterer høres merkelige ut.

– Noen av påstandene er litt tullete. Når det gjelder påstanden om levestandard i Norden tar de for eksempel ikke med alle offentlige ytelser, som tilnærmet fri helsetjeneste, subsidierte barnehager og permisjon med lønn, og disse tingene løper seg til mye mer, forklarer Moene.

Professor Gernot Doppelhofer ved Norges handelshøyskole er enig.

– Det kan ikke stemme, sier han til VG.

Et mål for levestandard er brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Ifølge Verdensbanken er BNP per person i Norge 75.500 amerikanske dollar. For USA er summen 59,500 dollar. Justert for kjøpekraft er forskjellen mindre, siden varer er billigere i USA enn i Norge. Likevel kommer Norge best ut.

– En er nødt til å se på det mer detaljert, for det er detaljene som avslører forskjellene på kjøpekraft. Det høres bare ut som et forsvar på «The American Dream», og jeg tror den er akkurat som uttrykket tilsier; en drøm, mener Moene.

Dyrere favorittbil

Trump-administrasjonens rapport tar blant annet for seg hvor mye det vil koste en amerikaner å drifte en liten pickup i et nordisk land, og bruker Finland som skrekkeksempel.

– For å begynne å forstå de økonomiske konsekvensene av å leve i et nordisk land, istedenfor USA, tenk på kostnadene ved å eie en pickup, som er en av de mest populære personbilene i USA, heter det i rapporten.

Professor Moene mener rapporten helt klart har et politisk motiv.

– Dette er uten tvil med politisk hensikt. Det går mot nyvalg og da er det om og gjøre å få frem fortreffeligheten til det de har forsvart. Det nåværende regimet i USA virker lite åpent for diskusjon, mener han.

Rapporten konkluderer også med at om amerikanerne hadde innført nordisk politikk som på 1970-tallet, hadde BNP vært nesten 20 prosent lavere enn i dag.

– Dette er politisk propaganda, uten forskningsmessig rot i det hele tatt. Dette er like sant som en Trump-tweet. Man kan ikke ta påstanden seriøst, uten kildehenvisning eller forutsetninger, førsteamanuensis på BI, Per Espen Stoknes, til VG.

Slakter helsereform-forslag

Den demokratiske senatoren Bernie Sanders`helsereformforslag «Medicare for all», får også gjennomgå i rapporten. Reformen skal være skattefinansiert og gi alle rett til helsehjelp, uavhengig av inntekt.

Ifølge en undersøkelse gjort av USA Today , har forslaget bred støtte hos Demokratene i Representantenes hus, og også hos flere demokrater som stiller til mellomvalget i november.

– Det er en stor del av befolkningen som ikke har helseforsikring i det hele tatt. Og den som mange har er tilknyttet bedriften hvor de jobber. I Norge har vi gjort det på en helt annen måte, nemlig at forsikringen er knyttet til personen, og du er forsikret i jobbskiftet også. Det er viktig for mobiliteten en økonomi trenger, sier Moene.

I Trumps rapport heter det at BNP ville falt med ni prosent om helsevesenet skulle blitt finansiert gjennom høyere skatter. Ifølge deres beregninger ville dette tilsvare 7000 dollar per person i 2022.

– Jeg tror slike beregninger er ekstremt usikre og kanskje villedende. Se på små økonomier som konkurrerer på verdensmarkedet. Dette er jo land med høye skatter, som er store velferdsstater, for eksempel Sverige og Norge. Dette regnestykket må i verste fall være misvisende, mener Moene.

Rapporten peker også på at amerikanere kan forvente seg lavere lønninger, dersom landet hadde innført alt som karakteriserer de nordiske statene.

Moene forklarer at velferdsstatene Norge og Sverige har hatt høyere økonomisk vekst enn USA siden 1930, på tross av et skattefinansiert helsevesen.

– I USA har brorparten av den økonomiske veksten gått til de en prosent rikeste i befolkningen. Det er veldig dramatisk når man har en økonomisk vekst som går til en liten prosentandel, forklarer Moene.