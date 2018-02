VALGKAMP: Norges FN-ambassadør Tore Hattrem driver nå aktiv valgkamp for å sikre Norge en plass i Sikkerhetsrådet. Foto: Thomas Nilsson

Slik drives den norske FN-valgkampen

Publisert: 26.02.18 00:19

2018-02-25

Med nyinnkjøpt residens til 87 millioner kroner er Norges FN-ambassadør Tore Hattrem klar for å kjempe om en plass i det mektige Sikkerhetsrådet.

Det er snart 20 år siden Norge sist satt rundt møtebordet der de 15 medlemslandene tar avgjørende beslutninger for verdens fred og sikkerhet. Nå skal det satses store ressurser på å kapre en av plassene som skal fordeles av Generalforsamlingen våren 2020.

Arbeidet med å sanke stemmer har allerede pågått i kulissene i flere år, men nå intensiveres valgkampen.

– Formelt starter ikke kampen før i juni, men det betyr ikke at vi ikke har startet arbeidet. Helt siden vi lanserte vårt kandidatur i 2007 har vi jobbet målbevisst, blant annet med å sikre oss avtaler om stemmebytte, sier Hattrem.

Sikret støtte

Slike avtaler kan blant annet innebære at Norge støtter andre lands kandidatur i andre FN -organer mot løfter om at de støtter Norge i valget av nye medlemmer i Sikkerhetsrådet.

Irland og Canada stiller i samme gruppe som Norge, der det er to ledige plasser i 2020.

Hattrem bekrefter at Norge allerede har sikret seg støtte fra flere land, men understreker at mange fortsatt sitter på gjerdet. Spesielt de afrikanske landene er kjent for å bestemme seg sent i prosessen, og stemmer ofte samlet. De er derfor et viktig mål for den norske valgkampen.

– Afrika er en viktig region, bekrefter Hattrem.

– Det er viktig å få på plass avtaler, men den endelige avstemningen i Generalforsamlingen er hemmelig, så vi kan aldri være sikre på at de som har sagt at de vil støtte oss faktisk gjør det. Derfor bruker vi mye tid på å holde disse relasjonene varme, sier han.

Ny residens

Som leder for den norske FN-delegasjonen i New York spiller ambassadøren en sentral rolle i valgkampen. I løpet av våren flytter han inn i en ny residens, et lite steinkast fra FN-bygningen på østsiden av Manhattan. Årsaken til flyttingen er blant annet behovet for mer attraktive representasjonslokaler, nærmere FN-hovedkvarteret.

Den nye residensen har en prislapp på nærmere 87 millioner kroner. Her kan Hattrem holde mottagelser for opptil hundre personer eller mer intime middager. Han legger ikke skjul på at slike sosiale tilstelninger er en viktig del av arbeidet for å få oppmerksomhet rundt Norges kandidatur.

– Det sosiale er viktig, og jeg kommer til å bruke mye tid på å trykke hender fremover, men dette er et arbeid som involverer hele utenrikstjenesten. Vår oppgave er derfor å minne både ambassadørene og den politiske ledelsen på å ta opp dette med alle de møter, ser han.

Fredsinnsats

Ambassadøren understreker at kampanjen først og fremst handler om å presentere den norske FN-politikken. Han mener den norske fredsinnsatsen, blant annet i Colombia, har bidratt til å sette Norge på kartet.

– Vi bygger kampanjen rundt norsk utenrikspolitikk, og viktigheten av å jobbe sammen for å løse de store utfordringene i verden. En plass i Sikkerhetsrådet er en måte å jobbe for det. Samtidig er det en plattform for å fremme viktige, interesser for Norge, sier han.