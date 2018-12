NY JOBB: Mick Mulvaney blir fungerende stabssjef i Det hvite hus, når John Kelly trekker seg i januar. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Trumps nye stabssjef i 2016: – Trump er et forferdelig menneske

Mick Mulvaney omtalte sjefen sin som «et forferdelig menneske».

Lørdag offentliggjorde USAs president Donald Trump at Mick Mulvaney blir fungerende stabssjef i Det hvite hus når John Kelly fratrer stillingen i januar . Mulvaney kommer fra stillingen som budsjettsjef ved Office of Management and Budget (OMB). Han er med andre ord ingen nykommer i Trumps administrasjon.

«Mick har gjort en fremragende jobb i administrasjonen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med ham i hans nye rolle», skriver Trump på Twitter .

Mulvaney svarte kort tid senere.

«Dette er en stor ære. Jeg ser frem til å jobbe sammen med presidenten og hele laget hans. 2019 blir et fantastisk år», skriver Mulvaney på Twitter .

Men Mulvaney har ikke alltid omtalt Trump i like rosende ordlag. I en debatt 2. november 2016 kalte han daværende presidentkandidat Donald Trump for «et forferdelig menneske.

«Vi har de to kanskje mest uegnede personene i historien som stiler til valg som som president. Ja, jeg støtter Donald Trump, men jeg gjør det til tross for at jeg mener at han er et forferdelig menneske», uttalte Mulvaney, ifølge avisen The State .

Mulvaney var da medlem av kongressen, og debatterte sin demokratiske motkandidat Fran Person.