Amanda Nguyen delte sin historie i Kongressen.

– Det verste som skjedde med meg, var ikke å bli voldtatt

Amanda Nguyen (27) har ikke anmeldt en voldtekt. Men hvis hun bestemmer seg for å gjøre det, er det hennes lovgivning som sikrer at bevisene ikke blir ødelagt.

– Jeg gråt, slår Amanda Nguyen fast når VG møter henne i Oslo.

27-åringen er administrerende direktør i borgerrettighetsorganisasjonen Rise. Hun står bak Sexual Assault Survivors' Rights Act, en amerikansk lov som forhindrer at bevismateriale blir ødelagt før en voldtektssak er foreldet. I 2016 sa hun opp jobben i Obama-administrasjonen for å jobbe fulltid i Rise, og i år var hun en av de nominerte til Nobels fredspris.

I likhet med kronprinsesse Mette-Marit, tok Nguyen til tårene da fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad talte i Oslo rådhus denne uken.

Hun er vant til å høre andres historier om voldtekt, men hun er også vant til å fortelle sin egen. Gang på gang har hun fortalt den, foran kongressmenn- og kvinner, til journalister og til folkemengder.

Det er en historie om en jente som er så opptatt av å kikke opp på himmelen at hun stadig dulter borti ting. En kvinne som skal ut i verdensrommet.

Men det er også en historie om en collegestudent som går sitt siste semester ved det prestisjefylte universitetet Harvard i USA , som blir voldtatt og som møter den harde virkeligheten i det amerikanske rettssystemet.

– Det er en lang tradisjon for at folk tar sin smertefulle sannhet og kanaliserer den til å bli rettferdighet. Jeg er en del av den tradisjonen, sier Nguyen og legger til:

– Drømmen min er å bli astronaut.

Helst vil hun oppdage en eksoplanet, altså en planet utenfor vårt solsystem.

– Men jeg ble voldtatt, og da jeg tok saken til det amerikanske straffesystemet oppdaget jeg borgerrettighetsbrudd og manglende beskyttelse for voldtektsoverlevende.

– I Massachusetts, der jeg ble voldtatt, ødela myndighetene rape kits etter seks måneder, selv om foreldelsesfristen er 15 år.

– Jeg hadde et valg

Såkalte rape kits er en pakke med gjenstander som brukes til å samle fysisk bevismateriale etter overgrep. Ofte inneholder det poser, kam, bomullspinner og skjemaer, ifølge Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN).

– Jeg husker at jeg gikk inn på voldtekts- og krisesenteret, og det var fullt av folk. «Hvis jeg har en Harvard-jusprofessor som advokat og de privilegiene og ressursene jeg har, men fortsatt sliter i rettssystemet, hva går alle andre gjennom da?», tenkte jeg. Jeg innså at jeg hadde et valg. Jeg kunne akseptere urettferdighet eller jeg kunne endre loven.

Nguyen valgte det siste. Nå er varianter av loven hun tok initiativ til, Sexual Assault Survivors' Rights Act, vedtatt 19 ganger, både på nasjonalt nivå i USA og i mange delstater.

Bare syv måneder tok det før en annen Harvard-alumni, daværende president Barack Obama, underskrev lovforslaget i oktober 2016.

In 2016, we drafted and passed the Sexual Assault Survivors' Bill of Rights unanimously through Congress, a feat only 21 bills in modern U.S.

Selv har ikke Nguyen anmeldt ennå.

– I Massachusetts er foreldelsesfristen 15 år, så bevismaterialet var veldig viktig, for det gir meg muligheten til å ta det valget en dag.

Det fantes ikke noe alternativ for Nguyen. Lovene måtte vedtas, tenkte hun.

– Det er som slagordet til Apollo 13, «failure is not an option». Jeg tror mange ikke forstår gjentraumatiseringen i systemet. Det verste som skjedde med meg var ikke å bli voldtatt, men å bli forrådt av myndighetene.

– Ingen så opp fra telefonene sine

Fredsprisen gikk i år gått til to som jobber mot seksualisert vold i krig. Da Denis Mukwege holdt sin fredspristale, sa han at han skulle spare publikum for detaljene. Likevel var hans, Nadia Murad og Nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersens taler opprørende for tilhørerne. Nguyen satt pris på talene, men mener man bør være forsiktig med det hun kaller utnyttelse av traumer.

– Så ofte blir voldtektsoverlevende satt på en scene og bedt om å snakke om de opprivende detaljene. Selv om det er mer sensasjonelt, har jeg heller fokusert på hvordan jeg vil reformere rettssystemet.

Vårt behov for å vite mest mulig kan bli ubehagelig, selv om det ligger i menneskenes natur å prøve å få mest mulig informasjon, mener Nguyen.

– En overlevendes historie er bare hennes eller hans egen historie å dele. Det er ikke noe riktig eller galt. Jeg vil at voldtektsoverlevende skal vite at de ikke skylder noen å dele en historie. Det er fullt og helt mitt valg å dele det jeg har vært gjennom, sier hun.

Først snakket hun om helt andre ting enn det hun selv hadde opplevd.

– Da jeg begynte å snakke med politikere om voldtektsoverlevendes borgerrettigheter, snakket jeg om juridiske nødvendigheter og statistikk. Ingen så opp fra telefonene sine. Så sa jeg «jeg er en voldtektsoverlevende», og de så opp.

Hun har blitt et kjent fjes for kvinner og menn som har deler samme historie. Fremmede stopper henne på gaten, og forteller hva de har opplevd.

– Men det vanligste spørsmålet jeg får fra voldtektsoverlevende er «kan jeg få en klem?» forteller Nguyen.

Vil til Mars

– Jeg vet at å snakke om et stigmatisert tema som voldtekt har et stigma. Jeg valgte likevel å gjøre det, for utfallet var at 38,9 millioner fikk borgerrettigheter, inkludert meg selv. Og en Nobelprisnominasjon! sier hun og ler.

Nå vil hun få gjennom en resolusjon om seksualisert vold i FN – og hun vil reise til Mars. Fordi hun «elsker verdensrommet», og fordi hun som astronaut får være en annen enn «hun voldtektsjenta».

– Jeg vet at det som får meg gjennom trakasseringen og stigmaet er at historien er på min side. Folk som Rosa Parks ble også stigmatisert. Jeg er kanskje kjent for at en grusom ting skjedde med meg. Men jeg er også kjent for å ha tatt den tingen og gjort den om til 19 lover.