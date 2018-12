Forbi: Rettssaken til president Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, er enorm. Da Cohen gikk inn i bygningen som rommer rettssalen, gikk han rett forbi pressen. Foto: Craig Ruttle / TT NYHETSBYRÅN

Trumps advokat dømt: Cohen får tre års fengsel

UTENRIKS 2018-12-12T17:07:44Z

Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, er dømt til tre års fengsel. Med det har enda en nøkkelperson rundt Trump fått på seg en dom.

Publisert: 12.12.18 18:07 Oppdatert: 12.12.18 18:19

Rettssalen i New York var overfylt i påvente av onsdagens dom mot advokat Michael Cohen . Cohen var tiltalt for skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen. For dette fikk han tre års fengsel. Soningen starter i mars.

Dommeren understreker at Cohen har handlet etter instruks fra Trump.

Før dagens domsavsigelse hadde Cohen kommet med en rekke innrømmelser, og påtalemyndigheten sa at de ønsket fem års fengsel for Trumps tidligere advokat.

– Jeg tar fullstendig ansvar for hver av tiltalepunktene som jeg erkjente skyld for, de personlige og de som involverer USAs president, sa Cohen før domsavsigelsen.

Etter domsavsigelsen sa Cohens advokat at hans klient nå står fritt til å fortelle hele sannheten, og at Cohen vil fortelle sannheten om den amerikanske presidenten etter spesialetterforsker Robert Muller har lagt frem sin rapport.

Donald Trump, som tidligere har kalt Cohen for svak, kalt denne uken saken for en heksejakt:

Flere innrømmelser

I rettspapirene fra statsadvokaten i New York heter det at Michael Cohen «begikk fire separate føderale lovbrudd fordelt over flere år. Han var motivert av personlig grådighet og brukte gjentatte ganger sin makt og innflytelse i bedragersk hensikt».

Cohen har tidligere innrømmet å ha løyet til Senatets etterretningskomité om Donald Trumps planer om å bygge Trump Tower Moscow. Innrømmelsene han gjorde i domstolen, sier han var om tidspunktet for forhandlingene, samt andre detaljer, for være i overensstemmelse med Trumps «politiske budskap».

I august innrømmet Cohen å ha brutt USAs valgkamplover på ordre fra Trump.

Nøkkelfigur

Cohen er en av nøkkelfigurene i den omfattende etterforskningen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller. Cohen inngikk her en avtale om å snakke. Muller-etterforskningen går blant annet på om det ble gjort lovbrudd i forbindelse med valgkampen i 2016.

Muller har tidligere sagt at Cohen har kommet med mye informasjon som er nyttig for etterforskningen.

Dette er ikke første gang en person sentralt i Trumps valgkamp blir dømt. I slutten av august ble Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, funnet skyldig i skattesvindel og banksvindel.