VILLE DYR: Conservators’ Center i Burlington i Nord-Carolina. Foto: WTVD/ABC11 via AP

Løve brøt seg løs – drepte Alexandra (22)

UTENRIKS 2018-12-31T02:26:43Z

En løve på et senter for bevaring av ville dyr i Nord-Carolina angrep og drepte en av arbeiderne mens innhegningen ble rengjort.

Publisert: 31.12.18 03:26

Sheriffstasjonen i Caswell County opplyser at personen som ble drept var 22-årige Alexandra Black som jobbet ved senteret.

Myndighetene sier ifølge AP at Black var fra New Palestine i Indiana, og at hun var nyutdannet fra Indiana State University. Hun hadde jobbet ved senteret i rundt to uker.

Ifølge Conservators’ Center var en gjeng under ledelse av en profesjonell dyrevokter i gang med rengjøringen av innhegningen søndag da løven på et eller annet vis kom seg løs fra et lukket område og gikk til angrep.

Familien til Alexandra Black har kommet med en uttalelse, blant annet gjengitt av WRTV Indianapolis .

«Vår vakre, smarte og engasjerte Alex har jobbet frivillig ved flere dyre-sentre, senest ved Wolf Park i Battleground i Indiana. Dette var hennes fjerde praktikantstilling, fordi hun så gjerne ønsket å jobbe med dyr.»

Hun hadde begynt i den nye jobben for ti dager siden.

«Hun var en vakker ung kvinne som var helt i starten av sin karriere. Det var en fryktelig ulykke, og vi sørger. Men hun døde mens hun fulgte sitt hjerte.»

Familien oppfordrer folk til å vurdere en donasjon til ulveparken for å hedre Alexandra.

Senteret opplyser at løven ble skutt og drept etter angrepet, etter at de flere ganger hadde forsøkt å bedøve den uten hell. De holder stengt inntil videre.

I en oppdatering på Facebook skriver de blant annet:

«Vi er knust av tapet av et menneskeliv i dag. (...) Dette er en pågående etterforskning, og vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.»

Senteret ligger i Burlington i Caswell County og ble grunnlagt i 1999.